المنشآت السياحية: المطاعم حققت إيرادات جيدة خلال العام الجاري

كشف محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن كل المنشآت السياحية حققت إيرادات جيدة خلال العام الجاري، موضحا أن زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذا العام من مختلف دول العالم، وخاصة القادمة من الدول العربية، كانت أهم أسباب ارتفاع الإيرادات.

وأضاف لـ«الوطن»، أن كل المنشآت السياحية العاملة سواء مطاعم ثابتة وعائمة أو كافيتريات ومسارح منوعات «ملاهي ليلية» وصالات ديسكو، حققت هامش ربح جيد خلال عام 2022، لافتا إلى أن غالبية تلك المنشآت، منيت بخسائر مالية خلال السنوات التي تلت جائحة كورونا، وخاصة خلال عام 2020.

وأشار «فتحي» إلى أن جميع المنشآت والمطاعم السياحية، عادت للعمل بعد جائحة كورونا، عدا المنشآت التي لديها مشكلات قانونية، أو التي غيرت نشاطها خلال تلك الفترة، موضحا أن إجمالي المنشآت السياحية التي تملكها مصر، تبلغ نحو 1370 منشآة يعمل منها حاليا أكثر من 1100 منشآة.

السياحة العربية

وأكد أن التوافد الكبير من السياح العرب على زيارة مصر خلال العام الجاري، كان السبب الرئيسي في زيادة نسب الإقبال على المنشآت والمطاعم السياحية، خاصة الموجودة بالقاهرة الكبرى، ما انعكس على معدلات الإيرادات المحققة.

ولفت إلى أن الزيادات التي طرأت على أسعار الوجبات السياحية خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب ارتفاع قيمة الخامات وتكاليف التشغيل، لم تكن مؤثرة على نسب إقبال الرواد على التواجد بالمنشآت والمطاعم السياحية، ولا سيما أن الزيادات في الأسعار، تراوحت بين 15 إلى 30%.

تعديل مواعيد عمل المنشآت السياحية

وأوضح «فتحي»، أن قطاع المنشآت والمطاعم السياحية، كان بإمكانه تحقيق إيرادات سياحية أكبر خلال العام الجاري، إذا ما تمت الإستجابة إلى الطلب المتكرر الذي قدمته الغرفة، بتعديل مواعيد عمل المطاعم، والعودة بها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، التي ضربت العالم عام 2020.