أظهرت بيانات من الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات «CAAM» انخفاض مبيعات السيارات في الصين بنسبة 7.9% على أساس سنوي في نوفمبر من عام 2022، متراجعة من نمو 6.9% في الشهر السابق، بسبب استمرار سياسة صفر COVID.

اضطرابات في الإنتاج بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات

وبحسب موقع «ترندنج إيكونمي»، ففي الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 3.3% على أساس سنوي، مقارنة مع 4.5% في العام السابق، في يوليو، وخفضت CAAM توقعاتها لنمو السيارات لعام 2022 إلى 3% من تقدير سابق قدره 5.4%، ما يعكس اضطرابات في الإنتاج بسبب النقص العالمي المطول في أشباه الموصلات في وقت سابق من العام.

ارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.3% ليغلق عند 3207

ومع انخفاض مبيعات السيارات، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3% ليغلق عند 3207، بينما ارتفع مؤشر شنتشن بنسبة 0.98% إلى 11502 يوم الجمعة، حيث استوعب المستثمرون بيانات التضخم الصينية الضعيفة التي جاءت إلى حد كبير ضمن التوقعات.

وأظهرت أحدث البيانات أن أسعار المستهلكين السنوية في الصين ارتفعت بنسبة 1.6% في نوفمبر، وهي أبطأ وتيرة في 8 أشهر، بينما انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 1.3% للشهر الثاني على التوالي من الانكماش.

وأنهت المؤشرات القياسية أيضًا الأسبوع على ارتفاع ، حيث أثار تخفيف قيود كوفيد الصينية الآمال في إعادة الانفتاح الاقتصادي على نطاق أوسع ما قد يعزز النمو، وفي الوقت نفسه، لا يزال المستثمرون حذرين بشأن توقعات الاقتصاد الكلي الضعيفة وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.