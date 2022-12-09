7 مسببات للإعاقة تحددها «حياة كريمة» في مبادرتها لدعم ذوي الهمم

بدأت مؤسسة حياة كريمة حملاتها التوعوية بالإعاقة في اليوم العالمي لذوي الهمم، بعد إعلان المبادرة الرئاسية عن إهدائها شهر ديسمبر بالكامل لذوي الهمم، عن طريق عدد من الفعاليات التي ستنظمها المؤسسة والتي تخص ذوي الهمم، بحسب ما أعنلت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

وحددت «حياة كريمة» في منشورها التوعوي مسببات الإعاقة، والتي جاءت كالآتي:

أسباب في أثناء الحمل

- زواج الأقارب.

- وراثي «إذا كان يوجد تاریخ مرضي في العائلة».

- اضطراب جیني.

- حوادث أو إصابة أثناء فترة الحمل.

- سوء تغذیة الأم وعدم المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص.

- تعاطي الأم بعض الأدوية غير المصرح ليها خلال فترة الحمل.

- عدم توافق فصائل دم الأب والأم، لذلك من الضروري إجراء تحالیل ما قبل الزواج.

منشورات توعية لذوي الهمم

وطالبت مؤسسة حياة كريمة متابعيها على «فيسبوك» بمتابعة منشورات التوعية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ستستمر طوال شهر ديسمبر.

وكتبت «حياة كريمة» عبر صفحتها على الرسمية: «الإعاقة مش في الشخص، الإعاقة بتكون في نظرة المجتمع غير المجھز في التعامل معاه، بس التعریف العلمي ليها إن هى الإصابة بقصور كلي أو جزئي بشكل دائم أو لفترة طویلة من العمر، طب لو جينا من الأول خالص وبدأنا مع مسببات الإعاقة واللي في إيدينا إحنا نقدر نتجنب بعض أسبابها».