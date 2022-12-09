مجلة أمريكية تنشر تقريرا عن البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة

نشرت مجلة الخرسانة العالمية الصادرة عن المعهد الأمريكي للخرسانة، تقريرا في 3 صفحات عن البرج الأيقونة بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في عددها الصادر خلال شهر ديسمبر الجاري، تحت عنوان «أطول مبنى في إفريقيا على أرض الأهرامات العظيمة»، كما نشرت المجلة صورة البرج الأيقوني على صفحة الغلاف.

الإشادة بمصر في المجلات العالمية

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الاهتمام العالمي، والإشادة بمصر في المجلات العالمية، هو ثمرة النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي، وخاصة تنفيذ المشروعات الرائدة، وغير المسبوقة في مصر والقارة الأفريقية، وفى مقدمتها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي يتوسطها البرج الأيقونة بارتفاع يقترب من 400 متر، وهو أطول برج في إفريقيا، فقد أثبت المصريون أنهم قادرون على إعادة صياغة التاريخ، فكما بنى أجدادهم الأهرامات العظيمة، ها هم يشيدون ناطحات السحاب، ويضاهون كبريات المدن في العالم.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلة Concrete International، هي مجلة دورية توزع دولياً، تتناول كل ما هو جديد وفريد في مجال تصميم وتشييد المنشآت الخرسانية ومواصفات وأكواد التصميم اللازمة، وتصدر عن المعهد الأمريكي للخرسانة ACI، وهو مؤسسة أمريكية علمية ومهنية غير ربحية، تهدف إلى وضع المعايير الهندسية، والأكواد التصميمية للمنشآت الخرسانية بجميع أنواعها، مع اتباع الأساليب العلمية الحديثة والتطوير باستمرار.

أهرامات الجيزة العظيمة وجدت لها منافسا جديداً

واستهلت ديبورا هوسو، المدير الإبداعي والشريك المؤسس لـWWM، تقريرها في مجلة Concrete International، قائلة: «أهرامات الجيزة العظيمة وجدت لها منافسا جديداً في أرض مصر التي عرفت بمشروعاتها العملاقة القديمة، ففي حين أن البرج الأيقوني الذي تم تنفيذه مؤخرًا في مصر لا يصل إلى أعلى مبنى في العالم مثل برج خليفة بدبي، ولكنه أطول مبنى في القارة الأفريقية، ويبلغ ارتفاعه 385 متراً، وتحتوي قاعدة البرج وحدها على 8200 طن من الخرسانة، وله مميزات خاصة به، كونه أكبر أساسات خرسانية في إفريقيا، وتم تصميم البرج التاريخي كجزء من العاصمة الإدارية الجديدة لمصر».

كما تم تصميم أول برج شاهق في مصر على غرار مسلة الأقصر، ومن المقرر الانتهاء منه بالكامل في عام 2023، ولأول مرة بمصر يتم استخدام الخرسانة عالية المقاومة في بناء البرج الأيقونى.

كما تناولت النظام الإنشائي للمبني والأساسات، فهو يتكون من Core داخلي بكامل ارتفاع المبني من الخرسانة المسلحة، محاط بإطار معدني، مع أعمدة مركبة من الفولاذ والخرسانة، موزعة على كامل محيط المبني، مع وجود 2 من الركائز في الأدوار 49 و73، يربطان الكور الداخلي للمبني بالأعمدة الخارجية المحيطية، لتشكيل نظام إنشائي قوي يقاوم الاحمال الجانبية مثل الرياح والزلازل، كما يتناقص عرض البرج الأيقوني مع ارتفاع المبنى، وهذا يساعد في تقليل المنطقة المواجهة للرياح في الطوابق العليا، ويوفر ذلك نظام دعامة أكثر صلابة في الطوابق العليا.

تجدر الإشارة إلى إبرام اتفاقية تعاون علمي ومهني بين معهد الخرسانة الأمريكي، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بمصر، تم توقيعها في 30 أبريل 2019 وتم تفعيل برنامج منح الشهادات المهنية المقدمة من ACI بالتعاون مع المركز لتقديمها للمهندسين المصريين لرفع مستواهم العلمي والمهني في شتى مجالات تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية.