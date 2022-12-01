وزير الإسكان يكشف تفاصيل أول مراحل «المنصورة الجديدة»: تكلفت 24 مليار جنيه

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، صباح اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نجنى اليوم إحدى ثمار خطة التنمية الاقتصادية للجمهورية الجديدة، موضحاً أن العمران فى مفهوم الدولة المصرية هو وعاء التنمية، فالبناء هدفه الأساسى الاقتصاد، وتوفير جودة الحياة للمواطنين.

مدينة المنصورة الجديدة على 7211 فدانا

قال وزير الإسكان، في كلمته: نفتتح اليوم، المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، مدينة على مساحة 7211 فداناً، ومن المستهدف أن تستوعب 680 ألف نسمة، وطول واجهة المدينة علي الكورنيش 15 كم، وتضم، مناطق إسكان متنوعة، ومناطق خدمات، ومسطحات خضراء ومفتوحة، بجانب (خدمات إقليمية - مناطق إقليمية وتكنولوجية - مناطق لوجستية - مناطق استثمارية) بما نسبته 15% من مساحة المدينة.

وأوضح الوزير أن إجمالى الإنفاق على المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، بلغ 24 مليار جنيه، موزعة كالتالى: 11 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، بنسبة 49.5 % - 1.5 مليار جنيه فى قطاع الطرق بنسبة 6% - 6 مليارات جنيه فى قطاع المرافق بنسبة 20% - 0.75 مليار جنيه فى المناطق الخضراء والترفيهية بنسبة 3.5% - 0.5 مليار جنيه فى قطاع الخدمات بنسبة 2% - 4 مليارات جنيه لإنشاء جامعة المنصورة الجديدة بنسبة 19%.

وأضاف أن مساحة الأراضي المتاحة للاستثمار الخاص فى المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، تبلغ 225 فداناً، موزعة كالتالى: 121 فدانا بنشاط عمراني متكامل بنسبة 53% - 100 فدان بأنشطة (تعليمي – طبى – إداري – اتصالات – دينى – بنوك) بنسبة 45% - 4 أفدنة بنشاط تجاري ومختلط بنسبة 2%، وتم بالفعل تخصيص 200 فدان بنسبة 88% وجارٍ العمل بها.

مكونات المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة

استعرض الوزير مكونات المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وتشمل، مشروع JANNA للإسكان المتميز، وبه 11232 وحدة سكنية بمساحات من 100: 150م2، ويضم مساحات خضراء ومناطق ترفيهية، بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه، ومشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، وبه 4704 وحدات سكنية بمساحات من 106: 118 م2، بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه، ومشروع الفيلات السكنية، ويضم 2103 وحدات بمتوسط مساحة من 450 :850 م2، بتكلفة إجمالية 3.6 مليار جنيه،

ومن ضمن المشروعات سكن كل المصريين ذى الطابع الساحلي، وبه 1392 وحدة سكنية بمتوسط مساحة من 95 :100م2، بتكلفة إجماليــة 400 مليون جنيه، والكورنيش والممشى السياحى (مسارات مشاة - مسارات دراجات - مناطق انتظار سيارات - برجولات - مقاعد جلوس - كافيتريات - حمامات)، بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه، والحديقة المركزية بطول 2.4 كم (حرم الطريق الساحلي)، بتكلفة 175 مليون جنيه، وبها (مسارات مشاة - مسارات دراجات - برجولات - مقاعد جلوس).

وأشار الوزير، إلى أن المرحلة الأولى تتضمن أيضاً، جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وتم التشغيل الكلى لكلية القانون الدولي، والتشغيل الجزئي داخل المنشأت القائمة لكليات (العلوم – هندسة وعلوم الحاسب – إدارة الأعمال)، بجانب مبانٍ تم تشغيلها جزئياً، وهى مبانى كليات (طب الأسنان – الصيدلة – هندسة المنسوجات)، وسيبدأ تشغيل كلية الطب فى الفصل الدراسى الثانى من العام القادم 2023.

وتشمل المرحلة الأولى مجموعة من الخدمات: مركز طبى – 2 مدرسة نموذجية – 5 مساجد «تبرعات أهالي» – 3 كنائس "واحدة تنفذها هيئة المجتمعات، و2 تنفذهما الطوائف المسيحية – مدرسة دولية خاصة – 8 أسواق تجارية - محطة التحلية الدائمة بطاقة إجمالية 160 ألف م3/يوم، و40 ألف م3/يوم (المرحلة الأولي)، والمأخذ بطاقة 80 ألف م3/يوم – محطة محولات الكهرباء بقدرة إجمالية 500 ميجا فولت أمبير، و300 ميجا فولت أمبير للمرحلة الأولى – محطة معاجلة مدمجة بطاقة 1000 م3 / يوم.

تفاصيل إنشاء مدينة المنصورة الجديدة

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة المنصورة الجديدة، والتى يتم افتتاح المرحلة الأولى منها اليوم، تعتبر واحدة من أهـم قرارات تصحيح المسار، فهى، أولاً، عاصمة للسياحة الترفيهية، وثانياً، مركز جذب سكاني للإقليم، وثالثاً، مركز للخدمات الإقليمية، والأنشطة الاقتصادية علي المحور الساحلي.

وشدد على أن الرؤية الخاصة بالمنصورة الجديدة، أنها مدينة مستدامة، وعاصمة سياحية وخدمية لشمال الدلتا، مدينة مستدامة تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغيـر المناخ مصر 2050، التى تعمل من خلال محورين، أولهما، نمو اقتصـادي مسـتدام ومنخفـض الانبعاثات، ويشمل (التوسـع فـي شـبكات النقـل الجماعـي المستدام - تحسـين كفـاءة الطاقـة فـي المبانـي - تشـجيع التوجـه نحو إنشـاء المـدن الذكيـة والتحـول الرقمـي)، وثانيهما، المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية، ويشمل (تشجيع أنظمة حصاد المياه واستخدام أنظمة ري أكثر كفاءة - حماية الأراضي المنخفضة فـــي المناطـق الساحلية «الكـورنيش كخط دفاع أمامي حال ارتفاع منسوب البحر» - الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها.

ولفت الوزير، أن مدينة المنصورة الجديدة، واحدة من المدن الجديدة المستدامة، التى شكلت رؤية مصر فى إطلاق مبادرة المدن المستدامـة العالميــة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمؤتمر المناخ COP27، وتشتمل المبادرة على العناصر التالية (ترشيد الطاقة واستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة – النقل المستدام ودعم النقل الجماعي – ترشيد استهلاك المياه – الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة – تحسين البيئة وتوفير الإسكان الملائم).

أهـم عناصـر الاستدامة بالمدينة

بيَّن وزير الإسكان، أهـم عناصـر الاستدامة بالمنصـورة الجديدة، وهى، مدينــة للجميــع (تحقيـق العدالة الاجتماعيــة)، حيث تضم 19431 وحدة سكنية بمشروع سكـن كـل المصرييــن (6096 وحدة إسكان اجتماعي – 11232 وحدة إسكان متوســط – 2103 فيلات إسكان متميــز)، وشواطــئ مفتوحـــة للأســـرة المصريـــة، وساحــات للاحتفال والترفيه (كورنيــش أهـــل مصـــر).

وذكر ألها أنها مدينة حيوية بالأنشطة، كما أنها مدينة خضـراء، بها 1800 فدان مساحات خضراء، وتمثل 25% من إجمالي مساحة المدينة، ومعدل نصيب الفرد من المسطح الأخضر بالمدينة 12.6 وهو أعلى من المعدل العالمى (12%)، فى إطار مبادرة االرئيس لزراعة 100 مليـون شجـرة، كما تضم الكورنيــش وهو محور أخضـر ترفيهي، ومحاور الطرق الرئيسية بالمدينة محاور خضراء، بجانب الحدائق المركزية الخضراء - الحديقة الجنوبية، بجانب تطبيق مبادئ الإسكان الأخضر، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاه والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.

مدينة خدمية لجميع سكان الدلتا

أوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة المنصورة الجديدة، تدعم النقل الجماعي، حيث يتم اسـتخدام شــبكة نقــل جماعي بالمدينة، وهى مدينة خدمية لجميع سكان الدلتا، وبها مركز خدمي تعليمي حكومي على مستوي نطاق إقليم الدلتا (جامعة المنصورة الأهلية خدمات إقليمية لمحافظات الدلتا، وتضم 4 جامعات - مركز خدمات حكومي لمحافظة الدقهلية.

كما أنها مدينـــة داعمــة لإعادة استخـدام المياه، وتتنوع مصادر المياه بالمدينة (المياه الجوفية، ولها محطة بطاقة ألف م3/ي - تحلية مياه البحر، ولها محطة بطاقة 160 ألف م3/ي، وتم تشغيل المرحلة الأولى منها بطاقة 40 ألف م3/ي، وهى أول محطة فى الدلتا لتحلية مياه البحر - إعادة استخدام المياه لأغراض الري، حيث يوجد محطة معالجة مدمجة ثلاثية بطاقة ألف م3/ي كمرحلة أولى)، بجانب كونها مدينة ذكية، بها، أعمدة كهرباء ذكية، وأجهزة تشغيل الري الذكي، وجهاز التحكم والمراقبة، ومدينة تتكيف مع التغيرات المناخية، وتتكيف مع مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر.

واختتم الدكتور عاصم الجزا ، كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه من تبنى الأفكار، وطورها، وأعاد توجيهها، ومهد الطريق، وسخر الامكانات، وعبأ الجهود، وحفز الهمم، لإنجاز هذه المهام، كما شكر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، الذى وضع اللبنة الأولى لهذه الأعمال، كما وجه الشكر للعاملين بوزارة الإسكان، وكل الوزارات والهيئات، على مشاركتهم فى تنفيذ هذه النهضة العمرانية الضخمة على أرض الواقع.