أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحافظات.. الفراخ البلدي بـ 47 جنيها للكيلو

أكد الدكتور يحيى زكريا، أستاذ الدواجن بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، وعضو شعبة الجمعية العامة للدواجن، استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بأسواق المحافظات.

أسعار الدواجن والطيور اليوم

وقال «زكريا» في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن والبيض اليوم شهد بعضها ارتفاعا طفيفا في البط المولار والفراخ الأمهات، وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء بين 26 و37 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الرومي 60 جنيها، وسعر كيلو الأجنحة الرومي 55 جنيها.

بينما بلغ سعر كيلو القوانص والكبد الرومي 55 جنيها، وسط تراجع جنيهين في سعر الكيلو الواحد، وجاء سعر كيلو الفيليه الرومي 145 جنيها، وسط تراجع 5 جنيهات في سعر الكيلو الواحد.

كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 47 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو 48 جنيها، وكيلو الأرانب 50 جنيها، و«جوز الحمام» 50 جنيها، والبط المسكوفي 55 جنيها للكيلو، وكيلو البط المولار بـ37 جنيها، وسط تراجع 3 جنيهات.

بينما بلغ سعر كيلو الفراخ البانيه 80 جنيها، وسعر كيلو الفراخ الفيومي 52 جنيها، وسعر الأجنحة للفراخ 20 جنيها، وسعر كيلو البط السوداني 52 جنيها، وسط تراجع 3 جنيهات.

أسعار البيض اليوم بالمحافظات

فيما سجل سعر البيض الأبيض 67 جنيها للكرتونة الواحدة، وسط تراجع جنيها واحدا، بينما سعر البيض الأحمر 70 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي 87 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم بالمحافظات

كما سجل سعر الكتكوت الأبيض بين 6:25 و6:75 جنيه، والكتكوت ساسو بين 4:50 و5:60 جنيه، والكتكوت البلدي بين 4 و4:25 جنيه.