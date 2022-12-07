أسعار الدواجن والبيض اليوم في المحافظات.. «الساسو» بـ5 جنيهات

يتابع الكثيرون أسعار الدواجن والطيور أولًا بأول، باعتبارها من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنين، وتشهد أسعار الدواجن والطيور اليوم الثلاثاء استقرارًا في الأسعار، بحسب الدكتور يحي زكريا، أستاذ الدواجن بكلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، وعضو شعبة الجمعية العامة للدواجن على مستوي الجمهورية، قائلًا إنّ الأسعار تشهد استقرارًا في بعض أنواع الطيور والفراخ، يقابلها ارتفاعًا محدودًا في بعض الأنواع وهي البط المولار، والبط المسكوفي، والفراخ البلدي، والفراخ الساسو، والبط السوداني، والأرانب وأسعار البانية، خلال عمليات البيع والشراء.

أسعار الدواجن والطيور اليوم الثلاثاء بأسواق المحافظات

وأضاف «زكريا» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن والطيور اليوم، تشهد استقرار نسبي من حيث الأسعار بما يصب في مصلحة المستهلك، مشيرًا إلى أن أسعار الفراخ البيضاء تراجعت بواقع جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم وهي كالتالي:

- سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 24 جنيها حتى 36 جنيه.

- سجل سعر كيلو الرومي 58 جنيها.

- سجل سعر كيلو الأجنحة الرومي 53 جنيها.

- سجل سعر كيلو القوانص والكبد للرومي 57 جنيها.

- سجل سعر كيلو الفيليه للرومي نحو 150جنيهاً.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 44 جنيها.

- سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 44 جنيها.

- سجل سعر كيلو الأرانب 47 جنيها.

- سجل سعر «جوز» الحمام 50 جنيها.

- سجل سعر البط المسكوفي 53 جنيها.

- سجل سعر كيلو البط المولار 39 جنيها.

- سجل سعر كيلو البانية للفراخ 75 جنيها.

- سجل سعر كيلو الفراخ الفيومي 50 جنيها.

- سجل سعر الأجنحة للفراخ 20 جنيها.

- سجل سعر كيلو البط السوداني 50 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالمحافظات

- سجل سعر البيض الأبيض 68 جنيها للكرتونة الواحدة.

- سجل سعر البيض الأحمر 70 جنيها للكرتونة.

- سجل سعر البيض البلدي 85 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء بالمحافظات

- سجل سعر الكتكوت الأبيض بين 6:50 و6:75 جنيهات.

- سجل سعر الكتكوت ساسو بين 4:50 و5:60 جنيهات.

وسجل سعر الكتكوت البلدي بين 3:75 و4:25 جنيهات.