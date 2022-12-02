أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحافظات.. كيلو البلدي بـ39 جنيها

سجلت أسعار الدواجن والطيور اليوم الجمعة في أسواق المحافظات، تراجعًا بقيمة جنيهين بالنسبة للفراخ البيضاء، والحمام البلدي، والبط المولار، والبط المسكوفي، والفراخ البلدي، والبط السوداني، والفراخ الساسو، والأرانب وأسعار البانية، وهو أمر يصب لصالح المستهلكين خلال عمليات الشراء بأسواق المحافظات.

أسعار الدواجن والطيور اليوم بأسواق المحافظات

وأكد الدكتور يحيى زكريا، أستاذ الدواجن بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، وعضو شعبة الجمعية العامة للدواجن على مستوي الجمهورية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن والطيور اليوم، شهدت تراجعًا نسبيًا اليوم كمؤشر جيد لحركة الشراء بالنسبة للمواطنين، وهو أمر طبيعي لزيادة المنتج من الثروة الداجنة مع حلول فصل الشتاء، وجاءت الأسعار كالتالي:

- تراوح سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء بين 27 جنيهًا و37 جنيهًا.

- سجل سعر كيو الرومي 57 جنيهًا.

- سعر كيلو الأجنحة الرومي 52 جنيهًا.

- سعر كيلو القوانص والكبد للرومي 58 جنيهًا.

- سعر كيلو الفيليه للرومي نحو 151جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 39 جنيهًا.

- سعر كيلو الفراخ الساسو 36 جنيهًا.

سعر كيلو الأرانب 47 جنيهًا.

- سجل سعر «جوز الحمام» 45 جنيهًا وسط تراجع 3 جنيهات للجوز.

- سجل سعر البط المسكوفي 51 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البط المولار 40 جنيهًا.

- سعر كيلو البانيه 76 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الجمعة بالمحافظات

- سجل سعر البيض الأبيض 66 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

- سعر البيض الأحمر 68 جنيهًا للكرتونة.

- سعر البيض البلدي 80 جنيهاً للكرتونة وسط تراجع بقيمة 3 جنيهات.

استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة

- سجل سعر الكتكوت الأبيض بين 6.25 و 6.50 جنيه.

- سجل سعر الكتكوت ساسو بين 4.35 و5.50 جنيه.

- سجل سعر الكتكوت البلدي بين 3.60 و4 جنيهات.