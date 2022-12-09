أسعار الأسماك اليوم في المحافظات.. 40 جنيها لكيلو «البلطي»

شهدت أسعار الأسماك، اليوم الجمعة، ثباتا في مختلف الأنواع بأغلب أسواق المحافظات، مع خروج كميات متنوعة من الأسماك من موانئ الصيد في الإسكندرية ومطروح وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والبحر الأحمر وشمال سيناء وأسوان وجميع المحافظات المطلة على سواحل البحر المتوسط والأحمر ونهر النيل.

أسعار الأسماك في مطروح

وحول أسعار الأسماك اليوم الجمعة، قال عفيفي طاهر، تاجر أسماك في ميناء صيد مرسى مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها جاءت كالتالي:

- سمك البطاطا البيضاء 100 جنيه الكيلو.

- الجمبري العقر 65 جنيها الكيلو.

- سمك المرجان كيلو ونصف بـ 100 جنيه.

- سمك الشرغوش كيلو ونصف بـ 100 جنيه.

- سمك القاروس من 90 حتى 140 جنيها للكيلو حسب الحجم.

- سمك المرمار الكيلو بـ 110 جنيهات.

- سمك الدنيس 100 جنيه الكيلو.

- سمك الدراك الكيلو 100 جنيه.

- سمك البلطي 40 جنيها الكيلو.

- البوري 60 جنيها الكيلو.

- الجمبري البلدي يبدأ من 50 وحتى 200 جنيه الكيلو.

- سمك الوقار 120 حتى 170 جنيها الكيلو.

- سمك البربون من 70 حتى 110 جنيهات الكيلو.

أسعار الأسماك في بورسعيد

وسجلت أسعار السمك اليوم في بورصة بورسعيد كالتالي:

- سمك الشبار يبدأ من 40 وحتى 55 جنيها للكيلو حسب الحجم.

- سمك الدنيس من 80 وحتى 100 جنيه الكيلو.

- سمك المرمار 100 جنيه الكيلو الحجم الكبير.

- الجمبري القزاز 150 جنيه الكيلو.