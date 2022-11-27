أسعار الأسماك اليوم.. البلطي يبدأ من 20 جنيها
كتب:
حمدى عبد الله
04:44 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
أسماك
شهدت أسعار عدد من أنواع الأسماك بالأسواق اليوم الأحد انخفاضاً ملحوظا، في الوقت الذي شهد كثير من الأصناف في سوق العبور، مواصلة الارتفاع في الأسعار، في ظل استقرار سعر أنواع أخرى.
تقدم «الوطن» لقرائها خدمة أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم:
بلطي 1من سعر 38 إلى سعر 44 جنيهاً
بلطي 2 من سعر 25 إلى سعر 31 جنيهاً
بلطي أسواني من سعر 20 إلى سعر 40 جنيهاً
فليه بلطي من سعر 30 إلى سعر 160 جنيهاً
قشر بياض من سعر 60 إلى سعر 100 جنيه
بياض أملس 1 (بلدي) من سعر 60 إلى سعر 100
بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيره ناصر ـ مزارع)
من سعر 30 إلى سعر 50 جنيهاً
قراميط - شيلان من سعر 10 إلى سعر 20 جنيهاً
الثعابين تبدأ من سعر 50 جنيهاً
سمك ثعابين من سعر 50 إلى سعر 250 جنيهاً
مكرونة خليجى من سعر 33 إلى سعر 53 جنيهاً
مكرونة سويسي من سعر 60 إلى سعر 104 جنيهاً
برانيس اسكندرانى من سعر 60 إلى سعر 104 جنيهاً
مكرونة مجمدة من سعر 30 إلى سعر 40 جنيهاً
سمك الموسى من سعر 170 إلى سعر 270 جنيهاً
سبيط - كاليماري – سابيا من سعر 120 إلى سعر 220 جنيهاً
سمك القرش من سعر 30 إلى سعر 50 جنيهاً
حدادى من سعر 10 إلى سعر 20 جنيهاً
كابوريا من سعر 24 إلى سعر 84 جنيهاً
مرجان 1 من سعر 55 إلى سعر 71 جنيهاً
مرجان 2 من سعر 35 إلى سعر 49 جنيهاً
مرجان مجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيهاً
بربون 1 من سعر 55 إلى سعر 75
بربون 2 من سعر 45 إلى سعر 53
بربون مجمد من سعر 25 إلى سعر 35
دنيس من سعر 100 إلى سعر 160
الجمبرىالجامبو يبدأ من355 جنيهاً
جمبري جامبو من سعر 355 إلى سعر 455
جمبري 1 من سعر 265 إلى سعر 345 جنيهاً
جمبري 2 من سعر 165 إلى سعر 255 جنيهاً
جمبري 2 مجمد من سعر 90 إلى سعر 170 جنيهاً
جمبري 3 من سعر 65 إلى سعر 155 جنيهاً
بوري 1 من سعر 64 إلى سعر 86 جنيهاً
بوري 2 من سعر 40 إلى سعر 48 جنيهاً
مازليا – كشر من سعر 30 إلى سعر 40 جنيهاً
سمك شعور من سعر 30 إلى سعر 40 جنيهاً
سمك وقار من سعر 75 إلى سعر 125 جنيهاً
قاروص – لوت من سعر 60 إلى سعر 140 جنيهاً
موزة من سعر 35 إلى سعر 65 جنيهاً
باغة من سعر 10 إلى سعر 0 جنيهاً
سردين من سعر 35 إلى سعر 55جنيهاً
كسكمري من سعر 35 إلى سعر 54 جنيهاً
سردين مجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيهاً
ماكريل مجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيهاً