أسعار الأسماك اليوم.. البلطي يبدأ من 20 جنيها

شهدت أسعار عدد من أنواع الأسماك بالأسواق اليوم الأحد انخفاضاً ملحوظا، في الوقت الذي شهد كثير من الأصناف في سوق العبور، مواصلة الارتفاع في الأسعار، في ظل استقرار سعر أنواع أخرى.

تقدم «الوطن» لقرائها خدمة أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم:

بلطي 1من سعر 38 إلى سعر 44 جنيهاً

بلطي 2 من سعر 25 إلى سعر 31 جنيهاً

بلطي أسواني من سعر 20 إلى سعر 40 جنيهاً

فليه بلطي من سعر 30 إلى سعر 160 جنيهاً

قشر بياض من سعر 60 إلى سعر 100 جنيه

بياض أملس 1 (بلدي) من سعر 60 إلى سعر 100

بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيره ناصر ـ مزارع)

من سعر 30 إلى سعر 50 جنيهاً

قراميط - شيلان من سعر 10 إلى سعر 20 جنيهاً

الثعابين تبدأ من سعر 50 جنيهاً

سمك ثعابين من سعر 50 إلى سعر 250 جنيهاً

مكرونة خليجى من سعر 33 إلى سعر 53 جنيهاً

مكرونة سويسي من سعر 60 إلى سعر 104 جنيهاً

برانيس اسكندرانى من سعر 60 إلى سعر 104 جنيهاً

مكرونة مجمدة من سعر 30 إلى سعر 40 جنيهاً

سمك الموسى من سعر 170 إلى سعر 270 جنيهاً

سبيط - كاليماري – سابيا من سعر 120 إلى سعر 220 جنيهاً

سمك القرش من سعر 30 إلى سعر 50 جنيهاً

حدادى من سعر 10 إلى سعر 20 جنيهاً

كابوريا من سعر 24 إلى سعر 84 جنيهاً

مرجان 1 من سعر 55 إلى سعر 71 جنيهاً

مرجان 2 من سعر 35 إلى سعر 49 جنيهاً

مرجان مجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيهاً

بربون 1 من سعر 55 إلى سعر 75

بربون 2 من سعر 45 إلى سعر 53

بربون مجمد من سعر 25 إلى سعر 35

دنيس من سعر 100 إلى سعر 160

الجمبرىالجامبو يبدأ من355 جنيهاً

جمبري جامبو من سعر 355 إلى سعر 455

جمبري 1 من سعر 265 إلى سعر 345 جنيهاً

جمبري 2 من سعر 165 إلى سعر 255 جنيهاً

جمبري 2 مجمد من سعر 90 إلى سعر 170 جنيهاً

جمبري 3 من سعر 65 إلى سعر 155 جنيهاً

بوري 1 من سعر 64 إلى سعر 86 جنيهاً

بوري 2 من سعر 40 إلى سعر 48 جنيهاً

مازليا – كشر من سعر 30 إلى سعر 40 جنيهاً

سمك شعور من سعر 30 إلى سعر 40 جنيهاً

سمك وقار من سعر 75 إلى سعر 125 جنيهاً

قاروص – لوت من سعر 60 إلى سعر 140 جنيهاً

موزة من سعر 35 إلى سعر 65 جنيهاً

باغة من سعر 10 إلى سعر 0 جنيهاً

سردين من سعر 35 إلى سعر 55جنيهاً

كسكمري من سعر 35 إلى سعر 54 جنيهاً

سردين مجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيهاً

ماكريل مجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيهاً