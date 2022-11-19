أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور.. البلطي 33 جنيها وقشر البياض 65
كتب:
حمدى عبدالله
05:43 م | السبت 19 نوفمبر 2022
سمك بلطى
تشهد أسعار الأسماك اليوم السبت في الأسواق المختلفة بالمحافظات، تفاوتًا، وفقًا للنوع والصنف والحجم، ويقبل البعض على تناول الأسماك أيام العطلات «الجمعة والسبت».
يقدم «الوطن» لقرائه أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور، التي جاءت كالتالي:
سمك البلطى 1 من سعر 33 إلى سعر 37 جنيهًا
البلطى 2 من سعر 28 إلى سعر 32 جنيهًا
بلطى أسوانى من سعر 20 إلى سعر 40 جنيهًا
سمك الفيليه بلطى من سعر 30 إلى سعر 160 جنيهًا
قشر بياض من سعر 65 إلى سعر 115 جنيهًا
بياض أملس 1 (بلدي) من سعر 60 إلى سعر 100 جنيه
سمك البياض أملس 2 (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من سعر 30 إلى سعر 50 جنيهًا
القراميط – شيلان من سعر 10 إلى سعر 20 جنيهًا
سمك الثعابين من سعر 50 إلى سعر 250 جنيهًا
المكرونة الخليجى من سعر 35 إلى سعر 63 جنيهًا
المكرونة السويسي من سعر 64 إلى سعر 98 جنيهًا
البرانيس إسكندرانى من سعر 64 إلى سعر 98 جنيهًا
المكرونة مجمد من سعر 30 إلى سعر 40 جنيهًا
سمك الموسى من سعر 165 إلى سعر 260 جنيهًا
سبيط - كاليماري – سابيا من سعر 120 إلى سعر 210 جنيهات
سمك القرش من سعر 30 إلى سعر 50 جنيهًا
الحدادى من سعر 10 إلى سعر 20 جنيهًا
الكابوريا من سعر 25 إلى سعر 86 جنيهًا
سمك المرجان 1 من سعر 50 إلى سعر 70 جنيهًا
المرجان 2 من سعر 32 إلى سعر 48 جنيهًا
المرجان المجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيهًا
سمك البربون 1 من سعر 60 إلى سعر 70 جنيهًا
سمك البربون 2 من سعر 44 إلى سعر 56 جنيهًا
البربون المجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيهًا
سمك الدنيس من سعر 100 إلى سعر 160 جنيهًا
كيلو الجمبري الجامبو يبدأ من 350 جنيهًا
الجمبري الجامبو من سعر 365 إلى سعر 445 جنيهًا
الجمبري 1 من سعر 265 إلى سعر 355 جنيهًا
الجمبري 2 من سعر 170 إلى سعر 250 جنيهًا
جمبري 2 مجمد من سعر 90 إلى سعر 170 جنيهًا
جمبري 3 من سعر 55 إلى سعر 155 جنيهًا
سمك البوري 1 من سعر 60 إلى سعر 90 جنيهًا
البوري 2 من سعر 40 إلى سعر 58 جنيهًا
مازليا – كشر من سعر 30 إلى سعر 50 جنيهًا
سمك شعور من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها
سمك الوقار من سعر 80 إلى سعر 120 جنيهًا
القاروص – لوت من سعر 60 إلى سعر 140 جنيهًا
الموزة من سعر 35 إلى سعر 65 جنيهًا
السردين من سعر 35 إلى سعر 55 جنيهًا
كسكمري من سعر 35 إلى سعر 45 جنيهًا
السردين مجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيهًا
سمك ماكريل مجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيهًا