أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور.. البلطي 33 جنيها وقشر البياض 65

تشهد أسعار الأسماك اليوم السبت في الأسواق المختلفة بالمحافظات، تفاوتًا، وفقًا للنوع والصنف والحجم، ويقبل البعض على تناول الأسماك أيام العطلات «الجمعة والسبت».

يقدم «الوطن» لقرائه أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور، التي جاءت كالتالي:

سمك البلطى 1 من سعر 33 إلى سعر 37 جنيهًا

البلطى 2 من سعر 28 إلى سعر 32 جنيهًا

بلطى أسوانى من سعر 20 إلى سعر 40 جنيهًا

سمك الفيليه بلطى من سعر 30 إلى سعر 160 جنيهًا

قشر بياض من سعر 65 إلى سعر 115 جنيهًا

بياض أملس 1 (بلدي) من سعر 60 إلى سعر 100 جنيه

سمك البياض أملس 2 (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من سعر 30 إلى سعر 50 جنيهًا

القراميط – شيلان من سعر 10 إلى سعر 20 جنيهًا

سمك الثعابين من سعر 50 إلى سعر 250 جنيهًا

المكرونة الخليجى من سعر 35 إلى سعر 63 جنيهًا

المكرونة السويسي من سعر 64 إلى سعر 98 جنيهًا

البرانيس إسكندرانى من سعر 64 إلى سعر 98 جنيهًا

المكرونة مجمد من سعر 30 إلى سعر 40 جنيهًا

سمك الموسى من سعر 165 إلى سعر 260 جنيهًا

سبيط - كاليماري – سابيا من سعر 120 إلى سعر 210 جنيهات

سمك القرش من سعر 30 إلى سعر 50 جنيهًا

الحدادى من سعر 10 إلى سعر 20 جنيهًا

الكابوريا من سعر 25 إلى سعر 86 جنيهًا

سمك المرجان 1 من سعر 50 إلى سعر 70 جنيهًا

المرجان 2 من سعر 32 إلى سعر 48 جنيهًا

المرجان المجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيهًا

سمك البربون 1 من سعر 60 إلى سعر 70 جنيهًا

سمك البربون 2 من سعر 44 إلى سعر 56 جنيهًا

البربون المجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيهًا

سمك الدنيس من سعر 100 إلى سعر 160 جنيهًا

كيلو الجمبري الجامبو يبدأ من 350 جنيهًا

الجمبري الجامبو من سعر 365 إلى سعر 445 جنيهًا

الجمبري 1 من سعر 265 إلى سعر 355 جنيهًا

الجمبري 2 من سعر 170 إلى سعر 250 جنيهًا

جمبري 2 مجمد من سعر 90 إلى سعر 170 جنيهًا

جمبري 3 من سعر 55 إلى سعر 155 جنيهًا

سمك البوري 1 من سعر 60 إلى سعر 90 جنيهًا

البوري 2 من سعر 40 إلى سعر 58 جنيهًا

مازليا – كشر من سعر 30 إلى سعر 50 جنيهًا

سمك شعور من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها

سمك الوقار من سعر 80 إلى سعر 120 جنيهًا

القاروص – لوت من سعر 60 إلى سعر 140 جنيهًا

الموزة من سعر 35 إلى سعر 65 جنيهًا

السردين من سعر 35 إلى سعر 55 جنيهًا

كسكمري من سعر 35 إلى سعر 45 جنيهًا

السردين مجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيهًا

سمك ماكريل مجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيهًا