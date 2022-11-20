أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور.. البلطي بـ34 جنيها والبوري 64
كتب:
حمدى عبد الله
05:45 م | الأحد 20 نوفمبر 2022
أسماك
شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور، تفاوتا ملحوظا، وفقاً للنوع والصنف والحجم، ويقبل البعض على تناول الأسماك لما لها من فائدة غذائية مرتفعة، ومصدر مهم من مصادر البروتين على الموائد المصرية.
أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور
تقدم «الوطن» لقرائها أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور الذي جاءت كالآتي:
سمك البلطى 1 من سعر 34 إلى سعر 38 جنيها
البلطى 2 من سعر 28 إلى سعر 32 جنيها
بلطى اسوانى من سعر 20 إلى سعر 40 جنيها
سمك الفلية بلطى من سعر 30 إلى سعر 160 جنيها
قشر بياض من سعر 65 إلى سعر 105 جنيهات
بياض املس 1 (بلدي) من سعر 60 إلى سعر 100 جنيه
سمك البياض املس 2 (خليجي ـ بحيره ناصر ـ مزارع)
من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها
القراميط – شيلان من سعر 10 إلى سعر 20 جنيها
سمك الثعابين من سعر 50 إلى سعر 250 جنيها
المكرونة الخليجى من سعر 30 إلى سعر 60 جنيها
المكرونة السويسي الكيلو يبدأ من 60 جنيها
المكرونة السويسي من سعر 60 إلى سعر 100 جنيه
البرانيس اسكندرانى من سعر 60 إلى سعر 100 جنيه
المكرونة مجمدة من سعر 30 إلى سعر 40 جنيها
سمك الموسى من سعر 155 إلى سعر 265 جنيها
سبيط - كاليماري – سابيا من سعر 110 إلى سعر 220 جنيها
سمك القرش من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها
الحدادى من سعر 10 إلى سعر 20 جنيها
الكابوريا من سعر 28 إلى سعر 82 جنيها
سمك المرجان 1 من سعر 54 إلى سعر 70 جنيها
المرجان 2 من سعر 34 إلى سعر 50 جنيها
المرجان المجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيها
سمك البربون 1 من سعر 60 إلى سعر 70 جنيها
سمك البربون 2 من سعر 44 إلى سعر 58 جنيها
البربون المجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيها
سمك الدنيس من سعر 100 إلى سعر 160 جنيها
كيلو الجمبري الجامبو يبدأ من 355 جنيها
الجمبري الجامبو من سعر 355 إلى سعر 455 جنيها
الجمبري 1 من سعر 275 إلى سعر 365 جنيها
الجمبري 2من سعر 160 إلى سعر 260 جنيها
جمبري 2 مجمد من سعر 90 إلى سعر 170 جنيها
جمبري 3 من سعر 65 إلى سعر 145 جنيها
سمك البوري 1 من سعر 64 إلى سعر 84 جنيها
البوري 2 من سعر 40 إلى سعر 56 جنيها
مازليا – كشر من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها
سمك شعور من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها
سمك الوقار من سعر 75 إلى سعر 125 جنيها
القاروص – لوت من سعر 60 إلى سعر 140 جنيها
الموزة من سعر 35 إلى سعر 71 جنيها
السردين من سعر 35 إلى سعر 61 جنيها
كسكمري من سعر 35 إلى سعر 51 جنيها
السردين مجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيها
سمك ماكريل مجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيها