أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور.. البلطي بـ34 جنيها والبوري 64

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور، تفاوتا ملحوظا، وفقاً للنوع والصنف والحجم، ويقبل البعض على تناول الأسماك لما لها من فائدة غذائية مرتفعة، ومصدر مهم من مصادر البروتين على الموائد المصرية.

أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور

تقدم «الوطن» لقرائها أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور الذي جاءت كالآتي:

سمك البلطى 1 من سعر 34 إلى سعر 38 جنيها

البلطى 2 من سعر 28 إلى سعر 32 جنيها

بلطى اسوانى من سعر 20 إلى سعر 40 جنيها

سمك الفلية بلطى من سعر 30 إلى سعر 160 جنيها

قشر بياض من سعر 65 إلى سعر 105 جنيهات

بياض املس 1 (بلدي) من سعر 60 إلى سعر 100 جنيه

سمك البياض املس 2 (خليجي ـ بحيره ناصر ـ مزارع)

من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها

القراميط – شيلان من سعر 10 إلى سعر 20 جنيها

سمك الثعابين من سعر 50 إلى سعر 250 جنيها

المكرونة الخليجى من سعر 30 إلى سعر 60 جنيها

المكرونة السويسي الكيلو يبدأ من 60 جنيها

المكرونة السويسي من سعر 60 إلى سعر 100 جنيه

البرانيس اسكندرانى من سعر 60 إلى سعر 100 جنيه

المكرونة مجمدة من سعر 30 إلى سعر 40 جنيها

سمك الموسى من سعر 155 إلى سعر 265 جنيها

سبيط - كاليماري – سابيا من سعر 110 إلى سعر 220 جنيها

سمك القرش من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها

الحدادى من سعر 10 إلى سعر 20 جنيها

الكابوريا من سعر 28 إلى سعر 82 جنيها

سمك المرجان 1 من سعر 54 إلى سعر 70 جنيها

المرجان 2 من سعر 34 إلى سعر 50 جنيها

المرجان المجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيها

سمك البربون 1 من سعر 60 إلى سعر 70 جنيها

سمك البربون 2 من سعر 44 إلى سعر 58 جنيها

البربون المجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيها

سمك الدنيس من سعر 100 إلى سعر 160 جنيها

كيلو الجمبري الجامبو يبدأ من 355 جنيها

الجمبري الجامبو من سعر 355 إلى سعر 455 جنيها

الجمبري 1 من سعر 275 إلى سعر 365 جنيها

الجمبري 2من سعر 160 إلى سعر 260 جنيها

جمبري 2 مجمد من سعر 90 إلى سعر 170 جنيها

جمبري 3 من سعر 65 إلى سعر 145 جنيها

سمك البوري 1 من سعر 64 إلى سعر 84 جنيها

البوري 2 من سعر 40 إلى سعر 56 جنيها

مازليا – كشر من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها

سمك شعور من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها

سمك الوقار من سعر 75 إلى سعر 125 جنيها

القاروص – لوت من سعر 60 إلى سعر 140 جنيها

الموزة من سعر 35 إلى سعر 71 جنيها

السردين من سعر 35 إلى سعر 61 جنيها

كسكمري من سعر 35 إلى سعر 51 جنيها

السردين مجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيها

سمك ماكريل مجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيها