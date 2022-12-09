طقس شمال سيناء اليوم: انخفاض الحرارة ليلا.. وتحذيرات من تخفيف الملابس

تشهد مدن وقرى شمال سيناء طقسا معتدلا اليوم الجمعة، بجميع مناطق المحافظة، مع سطوع شمس النهار بشكل طبيعي بعد انتهاء الشابورة المائية التي غطت بعض المناطق على الطرق السريعة بين العريش وبئر العبد والعريش وطريق القنطرة شرق من الناخية الغربية، وأيضا بين العريش ومناطق وسط سيناء من الناحية الجنوبية.

طقس العريش اليوم

وقال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، إن درجات الحرارة سجلت 21 درجة مئوية صباح اليوم، وذلك بالتزامن مع بزوغ شمس النهار واختفاء الغيوم وانتهاء الشابورة المائية في الساعة السادسة من صباح اليوم.

وأضاف المرصد المناخي، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة 4 درجات خلال المساء، بالتزامن مع هبوب رياح باردة على المناطق الساحلية والصحراوية.

تحذيرات من تخفيف الملابس

ومن جهة أخرى حذر مصدر طبي بمستشفى العريش العام، من تخفيف الملابس أو النوم والنوافذ مفتوحة أوقات الليل، أو التعرض للهواء، محذرا الأمهات من ترك الأطفال بملابس مبللة أو تركهم في الشوارع أو البلكونات، تجنبا لتعرضهم لنزلات برد شديدة.