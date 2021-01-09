فتح الطرق السريعة في شمال سيناء بعد إغلاقها بسبب الشابورة المائية

فتحت الجهات المسؤولة، الطريق الدولى العام بين العريش والشيخ زويد، بعد إغلاقه منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، بسبب الشابورة المائية التي غطت شوارع وأحياء المنطقة، وانعدمت الرؤيا بشكل تام.

وقال شهود عيان من الأهالي، إن الطريق الدولى بين العريش والشيخ زويد فتح صباح اليوم بشكل طبيعي، بعد انتهاء الشابورة المائية، التي أدت إلى حجب الرؤيا بشكل تام على الطريق العام، خصوصا في المناطق الصحراوية والساحلية، التي شهدت كثافة مائية، فيما لم تؤثر الشابورة على الطرق الفرعية داخل المدن، لوجود كثافة سكانية.

وأضاف شهود العيان أن المنطقة شهدت استنفار أمنى وتحذيرات مكثفة للمواطنيين من عملية السير على الطريق الدولى الآخر بين القنطرة شرق وبئر العبد والعريش من الناحية الغربية، وأيضا أغلاق لطريق وسط سيناء المؤدى الى منطقة العبور والحفن ونخل والحسنة والقسيمة من الناحية الجنوبية.

وكانت الشابورة المائية قد أدت إلى حجب الرؤيا على الطرق السريعة، ما أدى إلى حدوث حوادث مرورية خلال الأسابيع الماضية، قبل الشروع في عملية إغلاق الطرق ومنع السير في التوقيت الليلي الذي تشتد فيه الشابورة المائية على جميع المحاور.

يذكر أن غالبية المناطق على الطريق الدولى بين بئر العبد والعريش صحراوية، بخلاف بعض التجمعات السكنية مثل الروضة والتلول والسادات والمريح والخربة وبالوظة ورمانة، ما يؤدى إلى أنتشار الشابورة في تلك المناطق بشكل مكثف.

من جهة أخرى، أكد أصحاب المركبات بشمال سيناء، أن الطريق الدولي العام يسير بشكل طبيعي، وأنه لا توجد عمليات زحام كما كان متوقع، وأن عملية الزحام أغلبها على معديات القنطرة شرق، سواء معديات الركاب أو السيارات، والتي توقفت أيضا بسبب الشابورة المائية، التى غطت المجرى الملاحي للقناة بشكل تام، وتوقفت عملية النقل على الجانبين منذ التاسعة مساء حتى التاسعة من صباح اليوم التالي.