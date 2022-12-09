درجات الحرارة اليوم الجمعة في المحافظات.. العظمى بالقاهرة 24

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، نظرًا لتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة من الصحراء الغربية، تعمل على رفع حرارة الطقس على جميع مدن الجمهورية خلال ساعات النهار، بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأحد المقبل، وفقًا لما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية، كما تختفي تقريبًا السحب الذى تعمل على الطقس الغائم، بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي آخر بطبقات الجو العليا، يزيد من فترات سطوع الشمس.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى، وشمال ووسط الدلتا، وصولًا إلى جنوب البلاد، خلال فترات النهار، ولكن مع بداية المساء تنخفض درجات الحرارة بين 9 و10 درجات، إذ تصبح الأجواء مائلة للبرودة على كافة المدن والمحافظات.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 14

- 6 أكتوبر 24 - 13

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 13

- كفر الشيخ 23 - 14

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 24 - 15

- الزقازيق 25 - 13

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 24 - 14

- شلاتين 28 - 20

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 14

- وادي النطرون 25 - 15

- مطروح 24 - 12

- السلوم 23 - 09

- سيوة 22 - 08

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 14

- الطور 25 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 24 - 16

- نخل 21 - 04

- طابا 21 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 25 - 18

- الغردقة 26 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 25 - 11

- بني سويف 24 - 10

- المنيا 25 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 11

- قنا 25 - 13

- الأقصر 28 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 27 - 08

- أبو سمبل 26 - 14

- أبو رماد 27 - 20

- رأس حدربة 24 - 20.