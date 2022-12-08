«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة نهارا وطقس شديد البرودة ليلا.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عن الأمس والأيام الماضية يتراوح بين درجتين إلى 3 درجات، حيث سيستمر هذا الارتفاع حتى منتصف الأسبوع المقبل بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وتقليل السحب.

ارتفاع درجات الحرارة نهارا

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ معظم الكتل الهوائية قادمة من الصحراء، وهو ما يجعلنا نشعر بالدفء وارتفاع درجات الحرارة في فترات النهار، حيث نشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة، ومع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس تكون الأجواء معتدلة تماما على أغلب المناطق «السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى».

انخفاض في درجات الحرارة ليلا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء مائلة للحرارة على محافظات شمال الصعيد وحارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، ولكن مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل، فإن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وملحوظ وسنشعر بالأجواء الباردة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأشارت، إلى أن الفارق بين النهار والليل سيكون 10 درجات على القاهرة الكبرى، وسيصل إلى 12 درجة في بعض المناطق، وبالتالي يجب الحذر من هذا التباين الكبير في درجات الحرارة صباحا ومساءً وعدم الانخداع بالدفء في فترات النهار، لأننا سنشعر بالبرودة الشديدة ليلا.