الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تتأثر حاليا بكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الغربية، تعمل على رفع درجات الحرارة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية بقيم تتراوح بين درجتين وثلاث درجات خلال ساعات النهار.

ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون مؤقت حتى منتصف الأسبوع المقبل، وفقا لما كشفته صور الأقمار الصناعية، بسبب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، وتراجع تكاثر السحب بدء من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، ما يزيد الشعور بالارتفاع الطفيف في درجات الحرارة خلال تلك الفترة، كما تتسبب الشوائب العالقة بالغلاف الجوي في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الرابطة بين المحافظات والمفتوحة والقريبة من المسطحات الزراعية والمائية والطرق الصحراوية.

طقس مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد

وأضافت غانم في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن الطقس سيكون مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد وجنوب البلاد، ولكن مع بداية المساء نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، بشكل ملحوظ، حيث تصبح الأجواء مائلة للبرودة على جميع المدن والمحافظات.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية المختلفة، كالتالي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 14

- 6 أكتوبر 24 - 13

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 13

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 23 - 15

- الإسماعيلية 25 - 12

- السويس 24 - 15

- الزقازيق 25 - 13

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 24 - 14

- شلاتين 27 - 20

- الإسكندرية 23 - 15

- العلمين الجديدة 23 - 14

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 24 - 12

- السلوم 25 - 09

- سيوة 24 - 08

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- الطور 24 - 14

- كاترين 19 - 05

- رأس سدر 24 - 16

- نخل 22 - 04

- طابا 22 - 14

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 25 - 18

- الغردقة 26 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 24 - 11

- بني سويف 24 - 10

- المنيا 24 - 10

- أسيوط 24 - 10

- سوهاج 25 - 11

- قنا 26 - 13

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 26 - 14

- الوادي الجديد 25 - 08

- أبو سمبل 26 - 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25 - 20.