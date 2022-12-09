سائق يتبرع لزوجته بفص كبده الأيمن: «أقل حاجة أقدر أعملها ليها» «فيديو»

أجرت كاميرا قناة «إكسترا نيوز»، جولة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، لمتابعة استفادة المواطنين من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، حيث كشف الدكتور أحمد سمير فودة نائب مدير عام المستشفى ومدير الخدمات الطبية ومنسق وحدة زراعة الكبد بالمستشفى، تفاصيل تبرع مواطن مصري بالفص الأيمن من كبده لزوجته.

13 مركزا لزراعة الكبد

وأكد، أن زراعة الكبد دخلت مصر عام 2003، وشهدت طفرة كبيرة في هذا النوع من الجراحات، حيث أصبح لدى الدولة المصرية أكثر من 13 مركزا للزرع على مستوى الجمهورية، كما أصبح مشمولا ضمن مبادرة قوائم الانتظار التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار خلال لقاء مع قناة اكسترا نيوز، إلى أن المستشفى أجرى نحو 9950 عملية جراحية، بينها زراعة الكبد، وتم افتتاح الوحدة في عام 2015، حيث يتم مناظرة زراعة حالات الكبد في عيادة زرع الكبد من قبل فريق متكامل، ويتم التحضير طبيا وإداريا لمعرفة ما إذا كان المريض مؤهلا للجراحة: «زمان المواطن كان ينتظر شهور وسنين، لكن دلوقتي خلال أسبوعين أو 3 أسابيع يتم تحضيره طبيا وإحالة الملف إلى مبادرة قوائم الانتظار للخضوع للجراحة».

الزوج تبرع بالفص الأيمن من الكبد

وقالت الزوجة التي تبرع لها زوجها بالفص الأيمن من كبده: «تعبت ولفيت كتير، وجينا المستشفى وقاموا باللازم معنا، ربنا أكرمنا بهم، كنت شايلة هم أولادي، زوجي ساعدني».

أما زوجها، فقال: «الحمد لله، ربنا مع الغلبان على طول، مرضت في عام 2019، عانينا كثيرا، كنا بنغطي المصروفات ومكنتش يائس وبشتغل، ومن ساعة ما جيت الوحدة هنا وتعاملت مع الدكتور أحمد سمير تغير الوضع إلى الأفضل، قبلها إحدى المستشفيات قالت لي مش هينفع تتبرع، لكن هنا قالوا لي ينفع، الحاجات دي أعمار، وأنا راجل سواق وبمشي على الطريق وممكن أموت في أي وقت، ولو هي مكاني كانت هتتبرع ليا، ربنا يخليها ليا».