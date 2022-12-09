سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استقرت عملة الكويت الرسمية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بعد أن شهدت تذبذبا خلال الفترة الماضية في المؤسسات المالية الحكومية والخاصة.

سعر الدينار الكويتي

ووفقا لآخر التحديثات البنكية المرتبطة بسعر البيع والشراء للدينار الكويتي مقابل الجنيه، ووفقا لمواقع البنوك الرسمية، سجل سعر شراء الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، سعر 75.97 جنيه للشراء، 81.98 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي بلغ سعره 80.07 جنيه للشراء، 80.35 جنيه للبيع، وفي بنكي مصر والأهلي المصري، بلغ سعر العملة الكويتية 77.30 جنيه للشراء، 80.14 جنيه للبيع، وبلغ سعر العملة الكويتية اليووم في بنك بلوم نحو 79.96 جنيه للشراء، 80.34 جنيه للبيع، في بنك المشرق سجلت 80.01 جنيه للشراء، 80.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف الدولي

كما سجل الدينار الكويتي في المصرف الدولي AIB سعر 79.94 جنيه للشراء، 80.31 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني NBK بلغ سعرها 75.55 جنيه للشراء، 80.54 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 78.19 جنيه للشراء، 80.34 جنيه للبيع، وقطر الوطني 80.05 جنيه للشراء، 80.34 جنيه للبيع، وفي بنك HSBC سجل نحو 80.01 جنيه للشراء، 80.29 جنيه للبيع.