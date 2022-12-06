سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

حدّثت البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، سعر الدينار الكويتي اليوم، حيث ما زال هناك تذبذبا في أسعار البيع والشراء داخل بعض البنوك، فيما سجل سعره ثباتًا في بعض البنوك الحكومية.

سعر الدينار الكويتي

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، آخر ما استقر عنده سعر البيع والشراء للدينار الكويتي مقابل الجنيه، ووفقا للتحديثات الصباحية، كما يلي.

- سجل في بنك CIB اليوم، نحو 77.43 جنيه للشراء، 80.18 جنيه للبيع.

- استقر سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، عن 75.88 للشراء، و81.88 جنيه للبيع.

- بلغ سعر العملة الكويتية في البنك المركزي المصري، نحو 80.01 جنيه للشراء، 80.29 جنيه للبيع.

- وصل سعر الدينار في بنك مصر لنحو 77.13 للشراء، و80.02 جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة الكويتية الرسمية في بنك الإسكندرية اليوم، نحو 76.80 جنيه للشراء، و80.18 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار في البنك الأهلي المصري اليوم 77.15 جنيه للشراء و80.02 جنيه للبيع.

- وصل سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد إلى 74.27 جنيه للشراء، و80.18 جنيه للبيع.

- في بنك التعمير والإسكان وصل لنحو 77.29 للشراء، و80.30 جنيه للبيع.

- سجلت العملة الكويتية في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 78.06 جنيه و80.22 للبيع.

- في بنك الكويت الوطني وصل لنحو 75.53 جنيه، و80.56 جنيه للبيع.