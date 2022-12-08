سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية والأجنبية

حدّثت البنوك المختلفة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، سعر الدينار الكويتي اليوم، حيث شهد ارتفاعا خلال الساعات الماضية، بالنسبة لأسعار البيع والشراء داخل بعض البنوك، فيما سجل سعره ثباتًا في البنوك الحكومية.

سعر الدينار الكويتي

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، آخر التحديثات البنكية المرتبطة بسعر البيع والشراء للدينار الكويتي مقابل الجنيه، ووفقا لمواقع البنوك الرسمية، كما يلي.

- بلغ سعر الدينار اليوم في البنك الاهلي الكويتي «بيريوس»، 77.93 جنيه للشراء، 80.34 جنيه للبيع.

- بلغ سعر العملة الكويتية اليوم ببنك بلوم نحو 79.92 جنيه للشراء، 80.29 جنيه للبيع.

- في بنك المشرق سجلت 80.01 جنيه للشراء، 80.29 جنيه للبيع.

- في المصرف الدولي AIB سجلت 79.94 جنيه للشراء، 80.31 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني NBK بلغ سعرها 75.51 جنيه للشراء، 80.48 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 78.15 جنيه للشراء، 80.34 جنيه للبيع.

- قطر الوطني 76.44 جنيه للشراء، 80.43 جنيه للبيع.

- في بنك HSBC سجل نحو 80.01 جنيه للشراء، 80.29 جنيه للبيع.

- في بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الدينار نحو 75.97 جنيه للشراء، 81.98 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

- في البنك المركزي بلغ سعره 80.02 جنيه للشراء، 80.29 جنيه للبيع.

- في بنكي مصر والأهلي المصري، بلغ سعر العملة الكويتية 77.92 جنيه للشراء، 80.14 جنيه للبيع.