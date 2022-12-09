الداخلية: سقوط 16 متهما بالاتجار في الأسلحة النارية بأسيوط

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط 22 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «7 بنادق آلية – 6 بنادق خرطوش- 9 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 16 متهما لعدد 8 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط عدد 3 قضايا اتجار وتعاطى في المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش بحوزة 3 متهمين، وتنفيذ 427 حكما قضائيا متنوعا.

القبض على شخصين أثناء بيع أسلحة بكرموز

وفي بيان آخر لوزارة الداخلية، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط شخصين يقيمان بمحافظة أسيوط، وبحوزتهما 3 بنادق خرطوش و5 فرد محلى ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.