«الداخلية»: ضبط 65476 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (65476) مخالفة مرورية متنوعة.

أبرز المخالفات

(17855) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(118) مخالفة السير بدون تراخيص.

(3) دراجات نارية مخالفة.

(22) مخالفة شروط التراخيص.

(15) مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير 443 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوي الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (443) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.