«الداخلية»: لا صحة لوفاة طالب خلال اللعب مع زملائه في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول خبر بأحد المواقع الإخبارية بشأن حقيقة وفاة طالب بإحدى المدارس بمحافظة القليوبية (حقيقة وفاة طالب بمدرسة أبناء النيل الدولية بالعبور الكائنة بالحي السادس - دائرة قسم ثان العبور).

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري، وحال تواجد طالب، بالمدرسة المشار إليها، عقب انتهاء اليوم الدراسي رفقة بعض من زملائه بذات المدرسة، وقيامهم بتصوير مقطع فيديو لهم يتضمن قيامهم برفع الطالب المشار إليه وتركه ليسقط أرضا لقياس قوة تحمله، ما أدى لحدوث إصابته بكسر بالفقرة العنقية الخامسة بالعمود الفقري.

نقل الطفل لأحد المستشفيات

وجرى نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتبين قيام والد الطالب المذكور بتحرير إقرار كتابي للمستشفى بعدم رغبته في إبلاغ الأجهزة الأمنية أو تحرير محضر بالواقعة.

وباستدعاء عدد من زملاء الطالب المصاب 3 طلاب، أيدوا ما جاء بالفحص، وأضافوا أنه كان برفقتهم أثناء الواقعة عدد 5 طلاب آخرين، وبسؤال والد الطالب المصاب ردد ذات المضمون، ولم يتهم أحد أو يشتبه في حدوث إصابة نجله جنائيا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.