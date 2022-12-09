«الجيزة»: غلق جزئي لنفق أحمد عرابي لمدة 15 يوما

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية الخاصة بنفق أحمد عرابي، في الاتجاه القادم من الطريق الدائري «القوس الغربي»، اتجاه شارع أحمد عرابي، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالجيزة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

غلق جزئي لنفق أحمد عرابي

وأكدت محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء غلقا جزئيا بالنتاوب لنفق أحمد عرابي في الموقع المشار إليه لمدة 15 يوما، ابتداءً من الساعة الثامنة صباح غدا السبت 10 ديسمبر الجاري وحتى الخامسة من صباح السبت 24 من الشهر ذاته، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء شمال الجيزة والعجوزة ومديرية الطرق، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات، بالتعاون مع الجهات المعنية لسرعة إنجاز الأعمال وفقا للمواعيد المحددة وتيسير الحركة المرورية بالتعاون مع إدارة المرور.

لوحات إرشادية وتحذيرية

ونوهت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.