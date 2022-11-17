غلق جزئي بشارع الهرم في الجيزة لمدة يومين

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنفيذ أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور عمرو بن العاص، أعلى شارع الأهرام وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربيني «المطبعة» بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة.

استقطاع حارة مرورية من شارع الأهرام

وأضافت أن تلك الأعمال تستلزم استقطاع حارة مرورية من شارع الأهرام في الموقع المشار إليه، نظرا لوقوف معدة من الحجم الكبير «ونش رفع عملاق»، وذلك لمدة يومين على النحو التالي.

موعد غلق الشوارع

وأوضحت الإدارة العامة في بيان لها، أن الغلق يبدأ من يوم الجمعـة الموافـق 18 نوفمبر، إذ يجرى العمـل مـن الساعة 12 بعد منتصف الليل حتـى 10 صباحا، ويوم السبت الموافق 19 نوفمبر، إذ يبدأ العمل من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحا.

وأشارت إلى أنه بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وجرى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.