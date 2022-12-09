«حياة كريمة» تطلق قوافل مجانية في 10 محافظات.. علاجية وتوعوية

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جدولها الأسبوعي لقوافلها المجانية والتي تشمل «طبية، بيطرية، وزراعية»، فضلا عن الندوات التوعوية، وذلك في 10 محافظات مختلفة، في الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وجاءت القوافل المجانية لمبادرة حياة كريمة في محافظات «المنوفية، سوهاج، قنا، الوادي الجديد، الإسكندرية، البحيرة، القاهرة، الجيزة والغربية»، بحسب ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

أماكن قوافل حياة كريمة

وتضم قوافل حياة كريمة المجانية خدمات مختلفة «طبية، وبيطرية، وزراعية ومشروعات تنموية»، وذلك في القرى والمراكز التابعة للمحافظات السابق ذكرها وفقًا للجدول الآتي:

موعد قوافل حياة كريمة المجانية

خدمات علاجية بالمجان

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة الرئاسية من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرا والنائية.

إطلاق القوافل الطبية

وتستهدف «حياة كريمة» تحسين صحة المواطنين، من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، التي شملت الكشف والعلاج في جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.