رئيس حزب مصر أكتوبر: الحوار الوطني جمع طوائف الشعب في المحاور كافة

عقد حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، جلسة نقاشية تدور حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور لجنة العفو الرئاسي، بمشاركة المحامي البارز طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، ضمن فعاليات صالون مصر أكتوبر.

حزب مصر أكتوبر

واستهلت جيهان مديح، رئيس الحزب، حديثها في بداية اللقاء موجهة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في ملف العفو الرئاسي.

الحوار الوطني

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، خلال اللقاء، إن الحوار الوطني جمع طوائف الشعب في المحاور كافة، مؤكدة أنّ الجميع يد واحدة في طرح وحل المشكلات.

ومن جانبه قال الدكتور محمد بدران، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن الدولة المصرية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، الذي يُعلي شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين، مستشهدًا بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي ماكرون في قصر الإليزيه 2020.

العفو الرئاسي

وأشار طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال اللقاء، إلى أنه تم العفو عن 1148 حالة منذ إعادة تفعيل لجنة العفو وحتى الآن، مؤكدًا أن هناك إرادة حقيقية للتحول الديمقراطي وإرساء مبدأ تقبُّل الاختلاف في وجهات النظر، جاء اللقاء ضمن سلسة لقاءات حوارية يعقدها حزب مصر أكتوبر في الفترة المقبلة.

وكرمت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر والدكتور محمد بدران، نائب رئيس الحزب والأمين العام، المحامي البارز طارق العوضي خلال فعاليات صالون مصر أكتوبر، حيث قدم الحزب له درع تكريم تعبيرًا عن شكر قيادات الحزب وأعضائه للدور البارز الذي بذلته لجنة العفو الرئاسي منذ بدء عملها إلى الآن.

جاء التكريم عقب اللقاء الذي استضاف فيه الحزب المحامي طارق العوضي ضمن سلسلة لقاءات حوارية يعقدها الحزب بصالون مصر أكتوبر.