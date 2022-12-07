رئيس الوفد: انتشار جلسات الحوار الوطني بكل المحافظات خطوة تضيف لرصيده

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن التوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة الحوار الوطني، لتشمل كل ربوع الجمهورية، خطوة تضيف لرصيد الحوار الذي أعلن الحزب تفاعله معه منذ اللحظة الأولى، وتقدم بورقة عمل بنيت على قواعد ثابتة، للانطلاق على مسارين متوازيين في الإصلاح السياسى والاقتصادي، التي تضمنت تصورا واضحا لكل قضايا المجتمع الاجتماعية والثقافية والتعليمية، إذ أكد الوفد في ورقة العمل الذي تقدم بها، أن الإصلاح السياسي الشامل، بداية الانطلاق للجمهورية الجديدة.

الوفد يطلق صالون ثقافي أسبوعي

أكد رئيس الحزب، الاستعداد بكل جدية للمرحلة المقبلة، بإطلاق صالون ثقافي، بمعهد الدراسات الاستراتيجية لحزب الوفد، يعقد السبت من كل أسبوع، يضم شخصيات بارزة فى شتى المجالات الموضوعة على طاولة الحوار، مشيرا إلى أن نقل الحوار إلى الجلسات المجتمعية، وسماع أصوات المصريين أنفسهم، ليس فقط ممثليهم من نواب وأحزاب، يرسخ جدية الحوار والإصرار على عبور الوطن إلى الأمام نحو الاستقرار الكامل.

الأحزاب مشاركة بقوة في الجلسات

وأشار عبدالسند، إلى أن الأحزاب مشاركة بقوة فى الجلسات، والدكتور هاني سرى الدين يمثل الوفد فى مجلس الأمناء، كما تقدم الوفد بطرح عدد من الأسماء للمشاركة فى الجلسات الفعلية، مؤكداً أن الحوار فرصة ذهبية لا بد أن يستغلها الجميع، وما يصاحبها من انفتاح الدولة على كل الآراء وسماع جميع الأصوات ممن يريد أن يقدم أفكاراً أو رؤى إصلاحية.