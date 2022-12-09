حظك اليوم برج الدلو الجمعة 9-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يسيطر على مولود برج الدلو صفة الغضب السريع، والغيرة الشديدة ممن هم يسبقونه بخطوة، ما يجعله في صراع دائم مع نفسه، ويحاول أن يقاوم ذلك ولكنه يجد صعوبة في ذلك، ولا يهدأ حتى يشعر بالإنجاز وأنه في أعلى المناصب، ما يصيبه بالحزن كثيرا إذا فشل في الوصول إلى ما يريد ويبغى.

ونقدم في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وأن تهتم بصحتك وأن تأخذ قسطا من الراحة كي تستعيد حيويتك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الأصدقاء اليوم، ما يمنحانك حماسا وتلقائية في التعامل مع من حولك، فقط من المهم ألا تعلن خططك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية لأي شخص حتى لا تندم على ذلك فيما بعد، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.