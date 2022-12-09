حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 9-12-2022 عاطفيا ومهنيا
كتب:
رحاب عبد الراضى
12:11 ص | الجمعة 09 ديسمبر 2022
حظك اليوم
قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظوظ الأبراج تختلف بشكل يومي، حسب مواليد كل شخص من أصحاب الأبراج الـ12.
وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.
حظك اليوم برج الحمل 9-12-2022 على الصعيد المهني
عطارد والقمر معاكسان.. كن مستعدا للتغيير بدلا من الندم على الماضي.
حظك اليوم برج الحمل 9-12-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في وضع معاكس، وقد ينشأ اليوم سوء تفاهم مع البعض.. تجنب الجدال كي لا تعكر صفو يومك.
حظك اليوم برج الثور 9-12-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل العلاقات يمدك ببلاغة التعبير، وتنجح في تهدئة الأجواء بدبلوماسية.
حظك اليوم برج الثور 9-12-2022 على الصعيد المهني
تقوم بعمل مؤثر يحسب لك أو قد تبدأ جديدا في حياتك اليوم.
حظك اليوم برج الجوزاء 9-12-2022 على الصعيد المهني
تشعر بضغوط مهنية ومالية.. وعليك أن تحسن استثمار مواهبك.
حظك اليوم برج الجوزاء 9-12-2022 على الصعيد العاطفي
فينوس والشمس بمواجهة برج مواليد برج الجوزاء، ما يتطلب منهم أن يحافظوا على اللباقة مع من يحبون.
حظك اليوم برج السرطان 9-12-2022 على الصعيد المهني
تنجح اليوم في أداء أعمالك بإتقان.
حظك اليوم برج السرطان 9-12-2022 على الصعيد العاطفي
تعيش أوقات مميزة، وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد.
حظك اليوم برج الأسد 9-12-2022 على الصعيد المهني
تميل للتكاسل اليوم، نظرا لتدهور صحتك.
حظك اليوم برج الأسد 9-12-2022 على الصعيد العاطفي
لا تعبر عن ما تشعر به وتحمله داخل قلبك إلا للشخص الذي تثق به.
حظك اليوم برج العذراء 9-12-2022 على الصعيد المهني
احرص على تأدية كل عمل على أكمل وجه حتى تحصل على الإعجاب.
حظك اليوم برج العذراء 9-12-2022 على الصعيد العاطفي
تكون ساحرا اليوم، وتتعامل بأمانة مع الأصحاب لكي يكونوا في المقابل أمناء معك.
حظك اليوم برج الميزان 9-12-2022 على الصعيد المهني
ابتعد اليوم عن الدخول في مناقشات عاصفة وتجنب الضغط.
حظك اليوم برج الميزان 9-12-2022 على الصعيد العاطفي
تجنب الشجار مع من حولك.
حظك اليوم برج العقرب 9-12-2022 على الصعيد المهني
يجلب لك القمر الحظ ويعدك بيوم مناسب لالتقاط الفرص.
حظك اليوم برج العقرب 9-12-2022 على الصعيد العاطفي
التميل اليوم للتعرف على أشخاص أو معلومات جديدة تفيدك وتجعلك تفهم من حولك.
حظك اليوم برج القوس 9-12-2022 على الصعيد العاطفي
تنجح في التأثير على الجنس الآخر، وتعدك الأفلاك بأوقات مميزة.
حظك اليوم برج القوس 9-12-2022 على الصعيد المهني
حدد أهدافك، وراجع خطواتك وارسم طريقك بوضوح اليوم.
حظك اليوم برج الجدي 9-12-2022 على الصعيد المهني
يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم، ما يتطلب منك أن تسيطر على غضبك وانفعالك لتكسب المواقف.
حظك اليوم برج الجدي 9-12-2022 على الصعيد العاطفي
تجنب العناد مع شركاء حياتك اليوم إذا كنت متزوجا.
حظك اليوم برج الدلو 9-12-2022 على الصعيد المهني
عليك أن تحرص على تنظيم جهودك والاعتناء بصحتك.
حظك اليوم برج الدلو 9-12-2022 على الصعيد العاطفي
تمتلئ اليوم بالحماس والتلقائية، لا تعلن خططك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.
حظك اليوم برج الحوت 9-12-2022 على الصعيد العاطفي
تعيش فترة مثالية للحب وتتواصل بحنان مع من تحب.
حظك اليوم برج الحوت 9-12-2022 على الصعيد المهني
تعمل بجدية واجتهاد اليوم، ويحالفك الحظ في كل عمل يطلب منك.