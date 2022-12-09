حظك اليوم برج القوس الجمعة 9-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج القوس أن يعامله الناس بصدق وإخلاص ولا يحب الخداع والخيانة وإخفاء المشاعر وإظهار عكس ما في القلب، فهو لا يقبل الشخص الذي يتلون ويخفي ما بداخله من مشاعر حاقدة، ويحب الراحة والهدوء وأن يعيش حياته بسلام وأمان دون مشكلات أو أزمات أو صراعات كثيرة.

ونقدم في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك، ما يساعدك على التأثير في الجنس الآخر اليوم وتلفت انتباهه سريعا، كما يعدك الفلك بقضاء أوقات حلوة، فقط اعتن بأقوالك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج القوس.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تنافر القمر مع عطارد بمنزلي المال يشوشك ويضغط عليك ويصيبك بالتوتر والقلق، وعليك أن تحدد جيدا أهدافك، وأن تراجع خطواتك لكي تسير على الطريق الصحيح، وفق خبيرة الأبراج والفلك.