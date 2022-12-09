حظك اليوم برج الحوت الجمعة 9-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج الحوت قلبا طيبا نقيا، لا يحمل بغضا أو كرها لأحد، وهو صافي النية كثيرا في تعاملاته ولا يتوقع الغدر أو الخيانة، ما يعرضه للخيبات المتكررة، ولا يتعلم منها بسهولة، فهو يعطي الأمان لمن حوله ولا يستطيع أن يتغلب على تلك الصفة بداخله، شخص صاحب حس فكاهي يحب المزاح وعيش أوقات مميزة ويحاول بقدر الإمكان أن يخصص جزء من وقته يوميا لفعل شئ يحبه بعيدا عن ضغوطات الحياة ومسئولياتها.

ونقدم في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب اليوم ما يعدك بقضاء أوقات مميزة مع من تحب وتعيش فترة مثالية للحب وتتواصل جيدا مع من تحب وتقترب منه، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تعمل بجدية اليوم وتنجح في الوصول إلى ما تريد، ويحالفك الحظ في كل عمل تنجزه وتوظف جيدا طاقاتك وتبدو مبتكرا في كل مهمة تلقى إليك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.