4.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال نوفمبر

أعلنت مصلحة الجمارك إجمالي الرسوم والضرائب التي تم تحصيلها بواسطة جمارك السويس خلال شهر نوفمبر الماضي، وتجاوزت قيمتها الإجمالية 4 مليارات جنيه.

الإفراج عن شهادات جمركية

وذكر بيان صادر عن الجمارك، أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، برئاسة رشاد أمين عبدالمعطي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، أفرجت عن مشمول 10907 شهادات جمركية خلال شهر نوفمبر 2022، تضمنت مختلف السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، بينها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

وكشف بيان الجمارك، أن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد خلال نوفمبر الماضي، بلغت مليار و95 مليونا و392 ألف جنيه، فيما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و595 مليونا و14 ألف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 377 مليونا و938 ألفا و885 جنيها.

تصدير 3 آلاف بيان جمركي

وذكر البيان أنه خلال نوفمبر الماضي، قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس بتصدير مشمول 3392 بیانا جمركيا تحت النظم المختلفة «نهائي - سماح مؤقت - دروباك»، بقيمة بلغت 13 مليارا و626 مليونا و456 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، بينها رمال طبيعية وعصائر ومستحضرات تجميل وعلف للدواجن وغيرها.

وأضاف أنه تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس خلال نوفمبر الماضي، بنحو 4 ملايين و64 ألف جنيه، وبلغت حصيلة مزاد المهمل خلال نفس الفترة 3 ملايين و161 ألف جنيه، وتم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالي 38 مليونا و68 ألف جنيه، وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة خلال شهر نوفمبر الماضي حوالي 4 مليارات و113 مليونا و640 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.