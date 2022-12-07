جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب كمية من الأسمدة الأزوتية

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك السلوم، برئاسة خالد الشبريسي، بالتنسيق مع إدارة الصادر ومكافحة التهريب والأمن الجمركي بجمرك السلوم ومباحث منفذ السلوم البري، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأسمدة الأزوتية.

إخبارية سرية من الأمن الجمركي ومكافحة التهريب

كانت البداية إخبارية سرية مقدمة من محمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي، وأحمد سلطان مدير إدارة مكافحة التهريب، والرائد حسين أبويوسف بإدارة البحث الجنائي، تفيد باعتزام شركة غ . للتصدير، القيام بتصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 11782 لسنة 2022 صادر نهائي من جمرك السلوم.

تشكيل لجنة للمعاينة.. والتعويضات الجمركية المستحقة 3 ملايين و739 ألفا و500 جنيه

وتم تشكيل لجنة جمركية بمعرفة محمد إبراهيم الوكيل مدير جمرك، للكشف والمعاينة مكونة من أحمد مختار مدير الحركة، ومحمد منصور وأحمد اسماعيل، مأموري الحركة، ومحمد بدر مفتش مكافحة التهرب الجمركي، بحضور سعيد عبد النبي عنب مدير التعريفة وسعد محمد حمودة، رئيس الإجراءات ومقدمي الإخبارية.

وبمعاينة المشمول المحمل على 4 سيارات تبين وجود 70 طن يوريا خاصة بوزارة الزراعة و137 طن يوريا معبأة داخل شكاير من لدائن بنسبة أزوت 45.6، وقد بلغت القيمة للمضبوطات 1 مليون 869 ألفا و750 جنيها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 3 ملايين و739 ألفا و500 جنيه.

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط الجمركى، والذى حرره عيد زهران وأحمد نور الله، بالشئون القانونية، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لعجزهم عن التصالح لمخالفة الواقعة قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 241 لسنة2021 ..

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .