جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 930 جراما من الذهب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة هاشم مصطفي هاشم من إحباط محاولة راكب تهريب كمية من المشغولات الذهبية، بلفها حول جسده.

استيقاف أحد الركاب القادمين من الشارقة

واستوقف نميري عبدالرحمن مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب القادمين من الشارقة، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظراً لارتباك الراكب وقصر مدة السفر، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة شركة النيل.

تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب

وقرر مدحت عبد الصبور مدير الإدارة بالإنابة، تشكيل لجنة من محمد حسن عبدالوهاب وعبدالقوي عزوز مأمور الجمرك تحت إشراف إكرامي أحمد علي مدير الحركة بحضور علي فهمي بالأمن الجمركي لإجراء تفتيش لحقائب الراكب، وكذلك تفتيشه ذاتيا فتبين وجود 930 جرامًا من المشغولات الذهبية مخبأة على جسد الراكب.

وتم إجراء جرد وتحريز المضبوطات إبراهيم مصطفى وحسن محمد أبو زهره وأمانى معوض وأحمد صابر مأمورى الجمارك تحت اشراف اكرامى احمد على مدير

وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٨ لسنه ٢٠٢٢ لمخالفة الواقعة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.