مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 9 دول أوروبية الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 65 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من مطارات 9 دول أوروبية، وذلك على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

10 آلاف سائح

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن مطار مرسى علم يستقبل الدولي 65 رحلة طيران تقل حوالي 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمة من مطارات 9 دول أوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم لتستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة قادمة من مطارات 9 دول أوروبية، وهي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وفرنسا ولوكسمبرج وبلجيكا، لافتا أنه تم إعداد برامج خاصة للسائحين بمجرد وصولهم، بدءا من تسكنيهم بالفنادق والمنتجعات السياحية، وتشمل مهرجانات ومسابقات ترفيهية على الشواطئ.

مباريات كأس العالم

وأضاف أن آلاف السائحين يشاهدون مباريات كأس العالم على الشواطئ عبر شاشات ضخمة أعدتها الفنادق خصيصا للمونديال، في أجواء تشبه ما يحدث في كأس العالم 2022 بقطر.