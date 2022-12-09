وزير الصحة يبحث مع شركة أمريكية سبل تطوير مستشفى «هيلوبوليس»

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي شركة Hellenic Healthcare Group، الأمريكية المتخصصة في الاستثمارات الطبية، عبر تقنية الـ «فيديو كونفرانس»، بحضور الدكتور محمد زكي السوداني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، لبحث تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية وعلى رأسها مستشفى هيلوبوليس.

في بداية الاجتماع، ثّمن وزير الصحة والسكان، علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين، مؤكدا ضرورة استمرار مدّ جسور الدعم والتعاون، وتبادل الخبرات في المجال الطبي، بما يساهم في الارتقاء بالنظام الصحي.

تطوير ورفع كفاءات المنشآت الصحية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول تطوير ورفع كفاءات المنشآت الصحية، والشراكة في مجال إدارة المستشفيات، مضيفا أن الجانبين بحثا وضع خطط محددة لدراسة الاحتياجات والخدمات الطبية بجميع المراكز والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بكافة محافظات الجمهورية، بما يضمن تيسير حصول المريض المصري على خدمته الطبية، بأعلى جودة.

تبادل الخبرات والرؤى والمشورات الفنية

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير، أكد أهمية التشارك وتبادل الخبرات والرؤى والمشورات الفنية، في مجال تطوير المنشآت الطبية، على أن تكون مستشفى هيلوبوليس، أولى المشروعات المستهدفة بدراسات التطوير، من خلال وضع خطة محددة تستهدف رفع الكفاءة، وتوفير خدمات صحية تتناسب مع معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الوزير أكد حرصه على تذليل كافة التحديات التي قد تواجه سير العمل بخطط التطوير، وتوفير كافة الاحتياجات والدعم اللازمة للارتقاء بالقطاع الصحي.

وتابع أن الوزير ناقش استراتيجية لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة الصحية من الكوادر الطبية والإدارية، كما اطلع على نماذج وتجارب الدول الناجحة في هذا الشأن، ووجه بضرورة الاستفادة من هذه الخبرات.