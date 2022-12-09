الداخلية تواصل فعاليات «كلنا واحد» بجميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية ديسمبر

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2022، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

توافر السلع بأسعار مخفضة

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «moi.gov.eg»، إذ جرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة لتوفير السلع من خلال «34 سلسلة – 1051 فرعًا – 4 شوادر»، بمختلف محافظات الجمهورية.

وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات «القاهرة – الجيزة - القليوبية»، وتتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

تخفيضات تصل لـ50%

كما تواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحتوي سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بالمنظومة حتى نهاية العام.