حالة الطقس بمختلف محافظات الجمهورية.. الحرارة في القاهرة 24 درجة

كشف خبراء الأرصاد الجوية، في بيان للهيئة، قبل قليل، أن حالة الطقس معتدلة خلال ساعات النهار، تصاحبها بعض السحب على مدار اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة تصل لـ 24 درجة مئوية والصغرى تصل لـ 14، فيما تتراوح في الصعيد بين 25 و27 درجة، وذكر الخبراء أن حالة الطقس اليوم خلال ساعات الليل ستسيطر عليها أجواء مائلة للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

درجات الحرارة غدا

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدا، السبت، بالوجه البحري والقاهرة الكبرى 23 للعظمى والصغرى 14، والسواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 12، جنوب سيناء العظمى 26 والصغرى 18، شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 09، جنوب الصعيد العظمى 29 والصغرى 12.

وذكرت الأرصاد أنه حتى الأربعاء المقبل، لن تشهد البلاد سقوط أمطار إلا أن هناك شبورة كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والزراعية.