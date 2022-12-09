«الأرصاد»: طقس السويس اليوم غائم جزئيا.. والحرارة تسجل 13 درجة ليلا

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس السويس، اليوم الجمعة، موضحا أنه يكون غائم جزئيا، مائل للبرودة خلال الصباح وأول الليل، بارد في آخره، لطيف نهارا، مع استمرار تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر من اليوم وحتى الاثنين المقبل.

درجات الحرارة في السويس

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد قراءات طقس السويس اليوم، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13 درجة، ونسبة الرطوبة 44%، وسرعة الرياح 10كم/ساعة.

وذكر بيان هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

رفع درجة الاستعداد

وأكدت الأجهزة التنفيذية بأحياء المحافظة استمرار رفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار، وفقا لما أعلنه اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لمواجهة التقلبات الجوية، حيث شدد على مختلف الجهات ورؤساء الأحياء بجاهزية المعدات اللازمة لشفط المياه ورفع أي آثار قد تنجم عن التقلبات في الطقس، مع التطهير المستمر لبلاعات تصريف الأمطار في الشوارع، وخطوط وبلاعات الصرف الصحي.