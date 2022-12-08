الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا في المحافظات.. ظاهرة تستمر حتى نهاية الأسبوع

كشف بيان أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا في المحافظات، والتي تشهد تكون ظاهرة الشبورة المائية وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وتتكون الغيوم الجزئية مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أشارت التوقعات إلى تعرض محافظات «القاهرة، السويس والإسماعيلية» لطقس مائل للبردة في الصباح، معتدل باقي ساعات النهار، مائل للبردة ليلاً مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية على الطرق الرئيسية.

حالة الطقس غدا الجمعة

وتشهد محافظات البحيرة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

أما مدن مطروح، السلوم، العملين، الحمام، فتشهد تكون الغيوم والشبورة المائية مع طقس بارد ليلا معتدل الحرارة نهارا، مائل إلى البرودة آخر الليل.

وجاءت حالة الطقس غدا في محافظات بورسعيد ورفح ووسط سيناء طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا لطيف ليلا مع تكون الغيوم الجزئية.

وتشهد محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر غدا الجمعة طقس لطيف في الصباح الباكر حار نهارا بارد ليلاً مع تكون الغيوم والشبورة.

فيما جاء طقس غدا في محافظات شمال الصعيد، وهي: بني سويف، المنيا، سوهاج، الفيوم، فتشهد طقسا بارد ليلاً مائل إلى البرودة في الصباح الباكر مائل إلى الحرارة نهارا مع وجود غيوم جزئية وشبورة على الطرق الرئيسية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في جنوب الصعيد «الأقصر، أسوان، قنا» طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر حار نهارا مائل البردة ليلاً.

درجات الحرارة غدا الجمعة

وعن درجات الحرارة في محافظات مصر، فجاءت كالتالي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.