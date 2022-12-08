الأرصاد تكشف عن طقس مدن القناة غدا الجمعة.. شبورة مائية صباحا وبرودة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لطقس غدًا الجمعة في مدن القناة، إذ تتكون الشبورة المائية صباحًا، وتنخفض الحرارة خلال الليل وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية صباحاً

وتضمن البيان أن التوقعات تشير إلى أن طقس مدن القناة (السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد) سوف يشهد تكون الشبورة المائية صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى تلك المناطق، بالإضافة إلى تكون الشبورة على الطرق من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

انخفاض الحرارة ليلاً

وذكر البيان أن طقس مدن القناة الغد الجمعة، تنخفض خلاله الحرارة، وتصل لذروة إنخفاضها، خلال ساعات الليل، وجاءت توقعات درجات الحرارة في محافظات القناة كالتالي: السويس العظمى 24 أما الصغرى 13 درجة مئوية، بينما تكون العظمى في الإسماعيلية 24 أما الصغرى فهي 12 درجة مئوية، ومحافظة بور سعيد متوقع بها درجة حرارة عظمى 22 أما الصغرى 14 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر غداً

وكشف بيان الأرصاد أن حالة البحر المتوسط خلال طقس غد الجمعة تكون بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، شمالية غربية، أما حالة البحر الاحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج به بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.