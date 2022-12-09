معارض مشتركة لمنتجات الحرف اليدوية في الدار البيضاء بداية العام المقبل

التقي حماد العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، وسمير زقزوق عضو مجلس الإدارة وممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، بجليلة مرسلي رئيس غرفة الصناعات التقليدية بالدار البيضاء بالمغرب، لبحث سبل دعم الصناعات الحرفية التقليدية بين مصر والمغرب من خلال الغرفتين.

معارض مشتركة بين الغرفتين

وأكد العادلي، في بيان أن اللقاء تناول تنظيم عدد من المعارض المشتركة بين البلدين على أن يتم عقد تلك المعارض في الربع الأول من 2023، فيما اتفق الطرفان على توقيع مذكره تفاهم مشتركة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وكشف العادلي عن رغبة الجانب المغربي استخدام الحرفيين المصريين للاستفادة من خبراتهم في صناعة منتجات حرفية يتم تسويقها بين البلدين خلال الفترة القليلة المقبلة.

دعم الحرف اليدوية والتقليدية بين البلدين

من جانبه قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، إن الاتفاقيات التي سيجري العمل بها بين الطرفين ليست وليدة اليوم، حيث اتفقت غرفة الحرف اليدوية ومجلس إدارتها سابقا مع جهات مغربية على تعزيز سبل التعاون بين كافة الأطراف لدعم الحرف اليدوية والتقليدية بين البلدين، وتحقيق الاستفادة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمغرب.

واشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة يستهدف توسيع دائرة التعاون مع كافة البلاد العربية ودول التعاون الخليجي كخطة تم وضعها منذ انتخاب المجلس الحالي لتوسيع دائرة الاستفادة للحرفيين المصريين وتسويق المنتجات المصرية وخلق فرص عمل ومعارض مختلفة بين كافة البلاد، والمغرب أول الدول التي يسعي مجلس إدارة الغرفة لدعم التعاون بينهم.

وأضاف الشربيني، أن الغرفة، شاركت في وقت سابق بمعرض تراثنا وقدم من خلاله الحرفيين أعضاء عمومية الغرفة كافة المنتجات الحرفية في حضور ومشاركة وفود من دول عربية مختلفة على رأسها السعودية والكويت والإمارات وهو ما لاقى استحسان المشاركين العرب في معرض تراثنا وقتها.

الجدير بالذكر، أن غرفة الحرف اليدوية كانت وقعت في وقت سابق بروتوكول تعاون مع غرفة الصناعات التقليدية بمراكش بالمغرب لتبادل الخبرات التدريبية والتسويقية والعمل على زيادة الصادرات بين البلدين وتطوير قطاع الحرف اليدوية، حيث دعت الغرفة وقتها مستوردي الحرف اليدوية بالمغرب لاستيراد المنتجات التي يمكن أن تدخل السوق المغربي، ومبادلة ذلك مع المستوردين المصريين للتعرف على المنتجات المغربية واستيرادها للسوق المصري.