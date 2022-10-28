التنمية المحلية: بدء تدريب شباب 12 محافظة على الصناعات الحرفية منتصف نوفمبر

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء تنفيذ دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات، منتصف نوفمبر المقبل، التي تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة في عدة مجالات مختلفة تناسب الشباب من الجنسين وهي الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والأثاث والنجارة، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالصناعات الحرفية وتدريب الشباب على مجالاتها المختلفة خاصة أن الصناعات الحرفية تمثل نقطة بداية حياة عملية وفرصة عمل مستدامة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الأعمال الحرفية وخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات، موضحا أن التدريب يخلق فرصة ذهبية للشباب من الجنسين الذين يحاولون تعلم مهنة حرفية لتكون مجال عملهم ومصدر رزقهم.

شروط التدريب على الصناعات الحرفية

أوضح اللواء هشام آمنة، في بيان، أن الوزارة تحرص على استمرار التدريب على الصناعات الحرفية في مراكز التدريب التي تتبع الوزارة سنوياً بالتنسيق مع المحافظات ورصد احتياجاتهم التدريبية وإعداد الشباب التي سيجري تدريبهم، والحرف التي يجري التدريب عليها، لتحقيق أقصى استفادة من التدريب، موضحاً أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 3 أشهر، وينفذ في 12 محافظة هي الإسماعيلية وأسيوط والأقصر والوادي الجديد والبحيرة والشرقية والفيوم وسوهاج وبورسعيد والمنوفية وجنوب سيناء والمنيا، ويستفيد من هذه الدورات 210 متدربين من المحافظات، على أن يكون سن المتدربين من 18 إلى 30 عاما، ومن حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، الذين لديهم الرغبة الجادة والاستعداد الكامل للتعلم، موضحاً أنه سيجري منح كل متدرب 2250 جنيا حافزاً خلال فترة التدريب، كما يجري تحفيز المتدربين والمشرفين أيضاً.

تحقيق التنمية الإقتصادية

ووجه وزير التنمية المحلية، الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي للصناعات الحرفية، بالتواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات، لتسجيل بياناتهم والاستفادة من التدريب، للانخراط في سوق العمل، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتهم المحلية، وقال إن الوزارة تهتم بإلحاق السيدات بمراكز التدريب الحرفية في المحافظات، خاصة في مجال الملابس الجاهزة، لتوفير دخل إضافي للأسرة، والتمكين الاقتصادي للمرأة.

مشروعات صغيرة ومتوسطة

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أهمية التدريب على الصناعات الحرفية في المراكز والمدن والقرى لإتاحة فرص عمل للشباب ليكونوا حرفيين في مجالات تحتاجها مجتمعاتهم المحلية، مما يساعد على سد الفجوة التنموية في سوق العمل، مع إمكانية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة، خاصة مع قيام الوزارة بتوفير التمويل اللازم عن طريق صندوق التنمية المحلية أو برنامج مشروعك، موضحاً أن برنامج التدريب يتضمن بالإضافة إلى التدريب، تأهيل الشباب على إدارة المشروعات الحرفية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وقال إن التدريب على الصناعات الحرفية بمراكز التدريب بالمحافظات يعد استثماراً طويل الأمد لدعم وتعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للحرفيين المهرة خاصة مع إقامة مشروعات خاصة لهم يقتحمون بها سوق العمل، مما يساعد على تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وأضاف الوزير، أنه يجري إعداد مناهج التدريب بمعرفة متخصصين وفنيين مؤهلين ومدربين على تدريب الشباب المتقدم نظرياً وعملياً، كما يتم متابعة وتقييم المتدربين خلال فترة التدريب لإكسابهم أعلى درجات المهارة والإتقان في المجال الذي يجري التدريب عليه، ولتحقيق أقصى استفادة منه، مشيراً إلى أنه يجري انتقاء بعض الأكفاء من الشباب الملتحقين بالتدريب وإدراجهم في برامج تدريبية متقدمة لإعدادهم كمدربين في مراكز التدريب الحرفي بالمحافظات.