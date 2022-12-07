«اتكلم عربي» تستهدف المصريين في الخارج بمقاطع فيديو عن الصناعات الحرفية

واصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نشر العديد من مقاطع الفيديو عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تتضمن الأمثال والقصص المصرية، التي لها تاريخ طويل، لحثهم على تعلم اللغة العربية والتحدث بها.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وفي إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو جديد، تعرض خلاله عدد من الكلمات المصرية الشهيرة، التي اعتاد المصريون على تداولها فيما بينهم.

وجاء في المنشور: «مصر كلها خيرات وموارد والمصريين في كل محافظة مشهورين بحرفة معينة! فرجوا أولادكم على الصناعات دي وخلوهم فخورين بالمصريين وإبداعاتهم في كل الصناعات، شاركونا إيه الصناعة اليدوية المفضلة ليكم ولو عندكم حاجة من الصناعات دي في البيت، ابعتوهالنا في الكومنتات».

قرية الفخارين في مصر القديمة

وأضاف مقطع الفيديو، أن من أشهر الحرف اليدوية المصرية، صناعة الفخار، ومن أشهر الأماكن التي تمتهن تلك الحرفة قرية الفخارين في مصر القديمة، وقرية فوة في كفر الشيخ، والشناوية في بني سويف وكرداسة في الجيزة، أما صناعة النحاس، فتعد مدينة الإسكندرية حاضنة لتلك الحرفة، بالإضافة إلى منطقة حجر النواتية وطنطا.

جدير بالذكر أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أطلقت المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التواصل الدائم والمستمر مع أبناء المصريين بالخارج، ومن ثم استهداف الحفاظ على اللغة والهوية العربية لديهم.

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