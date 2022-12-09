افتتاح 14 مسجدا في 9 محافظات.. «صيانة وإنشاء جديد»

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 14 مسجداً في 9 محافظات على مستوى الجمهورية، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة بنى سويف، تم افتتاح مسجد محمد صالح، بعزبة محمد صالح في قرية الجفادون بمركز الفشن، ومسجد التوبة بعزبة مصطفى فراج بمركز ناصر، كما تم افتتاح مسجد الحسيني بقرية أولاد نظيم ببني حرام في مركز دير مواس بمحافظة المنيا، وفي محافظة الإسماعيلية، تم افتتاح مسجد الإسراء بقرية تل البلد، بمركز التل الكبير.

وفي محافظة الغربية، تم افتتاح مسجد إبراهيم التركي بقرية سامول بمركز المحلة الكبرى، ومسجد زينب هانم بعزبة زينب هانم بمركز المحلة الكبرى، ومسجد عباد الرحمن بعزبة صيصة بمركز المحلة الكبرى، أما في محافظة كفر الشيخ تم افتتاح مسجد عزبة عزيز بقرية عزبة عزيز بكوم الدهب في مركز سيدي سالم، ومسجد السعد بقرية كفر الروك بمركز السنبلاوين بالدقهلية.

مساجد الصيانة

أما بالنسبة لمساجد الصيانة، فتم افتتاح مسجد محمد عبد الرازق، بقرية القصير، بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، ومسجد الهندسة الكبير بعزبة الهندسة بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

وفي محافظة دمياط تم افتتاح مسجد عبد الهادي بقرية ميت الشيوخ بمركز فارسكور، وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد الرحمة بالسبعين بمركز كفر الدوار ومسجد الصحابة بقرية الوسطى بمركز دمنهور.

يُشار إلى أن إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى الآن، 443 مسجدًا، بينها 359 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و84 مسجدًا صيانة.