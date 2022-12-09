عايدة الأيوبي بـ«جلابية بيتي» في كواليس فيلم «خمس جولات».. صورة

كشفت الفنانة عايدة الأيوبي عن أول صورة لها من كواليس تصوير الفيلم الجديد الذي يحمل اسم «خمس جولات»، والذي تظهر من خلاله على شاشة السينما للمرة الثانية، بعد 32 عامًا من ظهورها الأول ضيف شرف في فيلم حرب الفراولة عام 1994 بطولة يسرا ومحمود حميدة وسامي العدل، وقامت بغناء أغنية تراثية لموسيقار الشعب سيد درويش «يا ورد على فل وياسمين».

ونشرت عايدة الأيوبي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لها من داخل لوكيشن التصوير، وهي ترتدي جلبابًا منزليًا، وتضع غطاء للرأس بطريقة مختلفة عن الشكل المعتاد الخاص بارتدائها الحجاب، وعلقت بقولها: جمعة مباركة إن شاء الله، الصورة من تصوير فيلم خمس جولات.

أبطال فيلم 5 جولات

فيلم خمس جولات، الذي تم الانتهاء من تصويره كاملًا في شهر نوفمبر الماضي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بطولة ماجد المصري، نور خالد النبوي، آدم الشرقاوي، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، ومطرب الراب آر سينك، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج مازن أشرف.

أبرز أغاني عايدة الأيوبي

تُعد عايدة الأيوبي من أشهر مطربي التسعينيات، ومن أبرز أغنياتها «عصفور طل من الشباك، على بالي، صدفة، إن كنت غالي»، ومع منتصف التسعينيات قررت ارتداء الحجاب والابتعاد عن الأضواء لفترة طويلة، حتى عادت مجددًا وقامت بتأدية عدد من الأغنيات والابتهالات الدينية.