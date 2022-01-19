عايدة الأيوبي تغني لـ مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر مجانا

في أول أغنية لها على وسائل التواصل الاجتماعي، طرحت مؤسسة شفاء الأورمان لعلاج السرطان بجنوب الصعيد وتحديدًا بمدينة طيبة، فيديو كليب لحملتها الدعائية الجديدة، تحت عنوان «أمانة»، من إهداء الفنانة عايدة الأيوبي، تزامنًا مع افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال في طيبة شمال الأقصر السبت المقبل، بحضور عدد من كبار الشخصيات التنفيذية والسياسية.

طرح الكليب الجديد

أوضح أحمد شوقي مسئول العلاقات العامة بمؤسسة شفاء الأورمان، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى طرح الكليب الجديد على صفحات التواصل الاجتماعي على «فيسبوك، تويتر، ويوتيوب»، ونالت إعجاب الكثير من الرواد، خاصة كونها أول أغنية يجري طرحها لمستشفى السرطان بالصعيد، وتحديدًا في الأقصر، والفيديو كليب من إخراج أحمد زكريا والكلمات لهيم عبد ربه، ومن ألحان مرسال، حيث تم تصوير وإنتاج الفيديو كليب مجانًا.

افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى الأطفال

أعرب محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته جراء خروج الفيديو كليب بهذا الشكل الرائع، الذي يليق بالصرح الكبير، والذي يخدم الأطفال والكبار مجانًا، لافتًا إلى إنه جرى افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى في فبراير من 2021 الماضي، إذ يجري تجهيز المستشفى الجديد على أعلى مستوى، مع تزويده بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاج، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية في مجال الأورام السرطانية.

أحدث تقنيات الطب

وتابع، في تصريحات للصحفيين، أن المستشفى يعالج المرضى، وفق أحدث تقنيات الطب المتقدمة في مجال علاج الأورام في العالم، بهدف تحقيق خطة المؤسسة ورؤيتها، هدفها الرئيسي الوصول إلى أعلى نسب الشفاء من هذا المرض، وإنقاذ الأطفال منه.