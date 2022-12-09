أكد الدكتور عبدالرازق الفقي، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن أسعار الألبان والجبن اليوم الجمعة 2022 تشهد استقرارا، إذ تراجعت جنيهين ليسجل سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج 15 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللبن البقري الطازج 11 جنيها، وذلك خلال عمليات البيع والشراء اليوم داخل الأسواق الحرة ومتاجر الألبان بالمحافظات.

أسعار الألبان والجبن اليوم في المحافظات

وأوضح «عبدالرازق»، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم، تشهد تراجعا في أسعار السمن، والجبن، وذلك يرجع بفضل وفرة المراعي التي تقدم كعلف للماشية على رأسها البرسيم الأخضر، والذرة الخضراء النيلية، في فصل الشتاء، والتي تعتبر عوامل جيدة لزيادة إنتاج الألبان والذي يستخلص منه الجبن والسمن الفلاحي وغيرها من منتجات الألبان.

أسعار الجبن والألبان اليوم الجمعة

وأضاف عبدالرازق الفقي، أن أسعار الألبان والجبن اليوم، تشهد استقرارا خلال يومين في أسعار الألبان، وتراجع جنيهين في أسعار الجبن والسمن البلدي، وهو أمر يصب في مصلحة المستهلك، إذ سجل سعر كيلو الجبنة القديمة 45 جنيها، وسجل سعر كيلو «المش» 18 جنيها، وسجل سعر كيلو «المورتة» الفلاحي بـ 18 جنيها، وسجل سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي 93 جنيها، وسجل سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 81 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي 35 جنيها.